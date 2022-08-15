На Украине погиб один из лучших военных летчиков страны Антон Листопад, сообщается на странице Физико-технического лицея Ивано-Франковского областного совета в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta).
Президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении двух начальников региональных управлений Службы безопасности Украины (СБУ) — Львовской и Тернопольской областей, а также начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что представители Офиса президента угрожали ему лишением гражданства Украины после того, как он подписал открытое письмо к президенту с требованием восстановить гражданство главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана.