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Погибших при взрыве в ТЦ в Ереване стало больше

Число погибших в результате взрыва в ереванском торговом центре «Сурмалу» выросло до шести человек.
Фонтанка.Ру
По последним данным, в результате инцидента пострадали более 60 человек.
Sputnik Армения
Согласно свидетельствам очевидцев, взрыв прогремел в магазине пиротехнических изделий.
Sputnik Армения
Часть здания обрушилась, под завалами могут находиться другие пострадавшие.
РИА Новости Крым

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Число погибших в результате взрыва в Ереване выросло до шести
Коммерсантъ01:13
Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване увеличилось до 6 человек
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Погибших при взрыве в ТЦ в Ереване стало больше
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Число жертв взрыва в ТЦ в Ереване достигло шести человек
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Число погибших в результате взрыва на рынке в Ереване возросло до шести
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