Происшествия
Российская газетаВ результате землетрясения в Албании погибли не менее трех человек
Информация о жертвах разнится: боснийский портал "Kliх.ba" рассказывает о многочисленных пострадавших в больницах города Драч, указывая цифру в 150 человек, в то время как македонский портал "Вести24" уже заявляет о трех погибших.
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Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Авто
Составлен топ-10 марок по продажам дизельных автомобилей в РФ
Экспертами «АвтоСТАТ» был составлен ТОП-10 марок по продажам дизельных автомобилей в РФ.
Политика
Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины
Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Политика
США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским
Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи США Украине в тот же день, в который состоялся телефонный разговор лидеров двух государств Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.
Политика
Миллер назвал препятствия для транзита газа через Украину
Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Космос
В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом
В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
Спорт
Фетисов назвал Россию самой опозорившейся страной в истории спорта
Фетисов заявил, что есть минимальная надежда на то, что WADA не будет применять санкций к отечественным спортсменам, при этом отметив, что считает Россию самой опозорившейся страной в истории спорта.
Общество
Ученые назвали продукты, спасающие от похмелья
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10 декабря Xiaomi официально представит новый смартфон под своим бюджетным брендом - Redmi K30.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Байеру» и лишился шансов на Лигу Европы
Московский "Локомотив" в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов принимал немецкий "Байер" и уступил 0:2. Это поражение ставит крест на еврокубковых надеждах российского клуба.
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) выступила за то, чтобы сделать 31 декабря 2019 г. выходным днем.
Фигурное катание
Стали известны все участники финала Гран-при по фигурному катанию
После завершения этапа Гран-при в Японии стали известны все участники финала серии в Турине. Соревнования пройдут с 5 по 8 декабря.
Фигурное катание
Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором
Общество
США лишили Boeing права выдавать сертификаты на 737 MAX
Федеральное агентство гражданской авиации США лишило авиационную компанию Boeing права на выдачу сертификатов летной годности на самолеты 737 МАХ, передает Интерфакс.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Общество
Верховный суд РФ вернул срок давности по налоговым преступлениям
Пленум Верховного суда РФ оставил прежнюю трактовку об исчислении сроков давности по налоговым преступлениям.
Наука
Новая малоинвазивная процедура снимает тремор у пациентов с Паркинсоном
Итальянские ученые разработали и уже удачно испытали новую процедуру, позволяющую снимать тремор конечностей у пациентов с болезнью Паркинсона (БП) и эссенциальным тремором (ЭТ).
Здоровье
Повышенный метеоризм может указывать на проблемы со здоровьем
Британские медики отмечают, что здоровый человек может от пяти до пятнадцати раз за день выпустить газы из кишечника.
Общество
Греф назвал своей личной виной утечку данных клиентов Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с премиальными клиентами Сбербанка 26 ноября назвал своей личной виной утечку данных клиентов кредитной организации.
Политика
Медведчук: Киев отвергает все предложения по миру в Донбассе
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что власти Украины отвергают все предложения по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, передает РИА Новости.
Наука
Ученые назвали оптимальную продолжительность голодания для здоровья
Интервальное голодание снижает риск сердечной недостаточности и в целом положительно влияет на здоровье сердца.
Происшествия
Убийство главы ЦПЭ Ингушетии раскрыли за две недели
Убийство главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева полностью раскрыто, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах.
Авто
Aston Martin посвятил DBS Superleggera сверхзвуковому самолету
Компания Aston Martin анонсировала спецверсию флагманского спорткара DBS Superleggera, посвященную сверхзвуковому самолету Concorde.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений
В тестовой версии WhatsApp новую функцию можно активировать в настройках контакта или чата, но в последнем случае удалять сообщения смогут лишь администраторы групп, сообщает РИА Новости.