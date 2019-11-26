Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ результате землетрясения в Албании погибли не менее трех человек

Информация о жертвах разнится: боснийский портал "Kliх.ba" рассказывает о многочисленных пострадавших в больницах города Драч, указывая цифру в 150 человек, в то время как македонский портал "Вести24" уже заявляет о трех погибших.
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