Происшествия

REGNUMREGNUMЧисло жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка. Трое из жертв погибли в результате обрушения многоквартирного дома в Дурресе. Ещё двое погибли под обломками отеля в зоне Голема, двое погибли у себя дома в городе Тумана.
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Число жертв от землетрясения в Албании возросло до 20

Телеканал 360°15:24

Число жертв землетрясения в Албании выросло до 20

РБК15:01

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 18 человек

Московский Комсомолец12:49

AFP: число погибших при землетрясении в Албании достигло 18

ТАСС12:20

Жертвами землетрясения в Албании стали не менее 20 человек

Интерфакс12:38

В Албании число погибших при землетрясении увеличилось до 18

RT на русском13:42

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 20 человек

РИА Новости13:50
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 15:56, Ашберн
Армия и оружие

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Областная газета вчера в 05:54
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Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин извинился перед болельщиками за поражение от леверкузенского "Байера" в матче футбольной Лиги чемпионов.
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Экономика

В Госдуме предложили выплачивать дольщикам проценты с эскроу-счетов

"Доходы в виде процентов начисляются по средневзвешенной процентной ставке ежемесячно за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете эскроу, и зачисляются депоненту на отдельный счет до востребования", - говорится в тексте документа.
Интерфакс 04:58
Армия и оружие

Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»

Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Вести.Ru вчера в 06:06
Авто

Новый Nissan X-Trail готовится к выходу

Отмечается, что новый Nissan X-Trail встанет в один ряд с обновленными Nissan Kicks и Juke: получит новую широкую радиаторную решетку и двухъярусную оптику.
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Политика

Помпео прокомментировал сообщения о вмешательстве Украины в выборы

Госсекретарь США Майк Помпео не стал опровергать сообщения о предполагаемом взломе сервера национального комитета Демократической партии Украиной, а заявил о попытках "многих стран" подорвать американскую демократию и вмешаться в выборы.
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Миллер рассказал о препятствиях для транзита газа через Украину

Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
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МОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России

Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
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Дурова вызвали в американский суд по делу о криптовалюте Telegram

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Происшествия

Педагог Дома детского творчества в Иванове подозревается в педофилии

В Доме детского творчества Белов работал педагогом-организатором и педагогом дополнительного образования, специализация – вокал.
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В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23

Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
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Фотограф Владимир Широков опубликовал в своем Инстаграм снимок Филиппа Киркорова, на котором он в очередной раз шокировал поклонников своим внешним видом.
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В 2020 году автомобили в России подорожают из-за утильсбора

Автомобили начнут стремительно дорожать в России уже с Нового Года из-за решения Правительства о повышении ставок утилизационного сбора.
Автоновости дня 24 ноября в 21:37
Футбол

Руди Гарсия: «Семак построил организованную команду»

Семак построил организованную команду, оборону которой трудно раскачать.
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Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
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В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
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Погба отказывается играть за «Манчестер Юнайтед»

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Мать брошенного в Подмосковье младенца пришла в полицию

Российская газета вчера в 11:02
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Государство в западной части Балканского полуострова. Население, по данным Института статистики Албании на 1 января 2017 года, составляет 2 876 591 человек, территория - 28 748 км². Занимает 136-е место в мире по численности населения и 139-е по территории.
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