Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка. Трое из жертв погибли в результате обрушения многоквартирного дома в Дурресе. Ещё двое погибли под обломками отеля в зоне Голема, двое погибли у себя дома в городе Тумана.

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек

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