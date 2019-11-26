Происшествия
REGNUMЧисло жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка. Трое из жертв погибли в результате обрушения многоквартирного дома в Дурресе. Ещё двое погибли под обломками отеля в зоне Голема, двое погибли у себя дома в городе Тумана.
Читать в источнике
Оценить100
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Авто
Новый седан Kia Optima рассекречен полностью
Южнокорейский автомобильный гигант KIA сообщил о начале приема заказов на обновленную модель KIA К5.
Общество
Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты
Ранее по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46,5 миллионов рублей. Позже ущерб сократили до 40,6 миллионов.
Происшествия
Пожар на складе в Волгоградской области ликвидировали
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе лакокрасочных материалов в Городищенском районе Волгоградской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС во вторник, 26 ноября.
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Киеву кораблей
Главы государств затронули ситуацию с передачей трех военных кораблей, использованных Киевом в провокации в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года.
Политика
В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны
В Кремле сформируют свою позицию по законопроекту об изменении правил самообороны после внесения документа в Госдуму и изучения его экспертами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Спорт
Ларов отреагировал на рекомендации ВАДА в отношении России
Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал не делать поспешных выводов в связи с рекомендацией исполкому Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранить Россию от международных соревнований.
Происшествия
ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами
ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Политика
В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища
Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
Шоу-бизнес
«Музыка вне политики»: Басков поддержал Ротару
Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» Николая Баскова появился пост в поддержку Софии Ротару.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на супербой с американцем Тони Фергюсоном.
Армия и оружие
Шойгу по телефону обсудил с главой Минобороны Франции ситуацию в Сирии
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во вторник 26 ноября в ходе телефонных переговоров с министром обороны Франции Флорансом Парли обсудил ряд проблем, как сообщает Интерфакс.
Общество
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре
Москвичам синоптики пообещали "температурные качели", причем даже в периоды похолодания погода будет аномально теплой.
Кино
Фильм об инициативной группе Bellingcat получил премию Emmy
Лента, посвященная инициативной группе Bellingcat, стала лауреатом международной премии Академии телевизионных наук и искусств Emmy (International Emmy Awards) в номинации "Лучший документальный фильм".
Шоу-бизнес
Актриса Мария Миронова впервые вышла в свет после родов
Известная актриса Мария Миронова впервые после рождения сына Федора вышла в свет.
Финансы
Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро из-за отсутствия прибыли.
Политика
Алиханов оправдал слова Лукашенко о «своей» Калининградской области
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко "не имел в виду ничего плохого", называя регион "своим", белорусским.
Происшествия
Грабители украли из сокровищницы в Дрездене бриллиантовые украшения
Общество
Путин заявил, что мир стоит на пороге капитальных изменений
Kremlin Президент России Владимир Путин заявил о том, что в настоящее время мир стоит на пороге капитальных изменений, которые связаны с высокими технологиями, которые бурно развиваются.
Хоккей
«Вашингтон» хочет провести матч НХЛ в России
Руководство хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» рассматривает идею проведения матча НХЛ в России в следующем сезоне.
Футбол
Поль Погба настаивает на расторжении контракта с «Манчестер Юнайтед»
Источники в клубе английской футбольной премьер-лиги "Манчетер Юнайтед" сообщают, что полузащитник команды Поль Погба оказывает давление на руководство с целью покинуть стан манкунианцев.
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети
По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Общество
Судно с урановыми «хвостами» из Германии встало перед Кронштадтом
Перед Кронштадтом стоит судно «Михаил Дудин», прибывшее из Амстердама в Петербург с обедненным гексафторидом урана на борту.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400.
Политика
К посольству Украины принесли унитазы взамен исчезнувших с кораблей
Активисты принесли раскрашенные в цвета украинского флага унитазы с надписью «Поддержим боевую мощь Украины» к посольству страны в Москве.
Происшествия
В Челябинской области мужчина с ножом напал на полицейских
В городе Озерске Челябинской области возбуждено уголовное дело о причинении ножевых ранений сотрудникам полиции.
Общество
В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии
Наука
В Японии разработан метод, определяющий 13 видов рака по капле крови
Общество
В Тбилиси демонстрантов разогнали водомётами
Общество
Роструд предупредил о фальшивых штрафах, рассылаемых мошенниками
Работодатели стали получать поддельные постановления о том, что им назначены административные наказания с требованием заплатить штраф за некие "выявленные" нарушения.