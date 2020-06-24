Происшествия

RT на русскомRT на русскомЧисло жертв землетрясения в Мексике увеличилось до шести

Управление гражданской защиты мексиканского штата Оахака сообщило, что число жертв землетрясения в регионе увеличилось до шести.
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