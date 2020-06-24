Происшествия
RT на русскомЧисло жертв землетрясения в Мексике увеличилось до шести
Управление гражданской защиты мексиканского штата Оахака сообщило, что число жертв землетрясения в регионе увеличилось до шести.
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Общество
«Миасский рабочий» едва не поссорил Финляндию и Швецию
Доля озер на всей территории Финляндии, кстати, составляет 10,2 %, в то же время как в Швеции – 8,7 %.
Миасский рабочий 13:38
Общество
Стала известна программа празднования 75-летия Победы в Кузбассе
Сама же программа торжественных мероприятий на 24-е июня выглядит следующим образом: в 10:00 — торжественное прохождение техники и парадных расчетов в Белове, Новокузнецке, Юрге.
Вести Кузбасс вчера в 11:35
Общество
Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru 22:47
Футбол
«Тоттенхэм» одолел «Вест Хэм» в матче АПЛ
Газета.Ru 17:11
Шоу-бизнес
Переболевшая COVID-19 Бабкина сменила имидж
Народная артистка России Надежда Бабкина, недавно переболевшая новой коронавирусной инфекцией, кардинально сменила имидж.
News.ru вчера в 16:43
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Газета.Ru 05:06
Общество
Умер бывший сенатор Евгений Тарло
Экс-сенатор родился в Новосибирске, в семье инженеров-строителей в 1958 году, закончил юридический факультет Московского государственного факультета, защитил докторскую диссертацию.
Слово и Дело 06:27
Политика
Лукашенко вылетел в Москву для участия в параде Победы
По данным агентства, самолет Лукашенко вылетел из аэропорта в Минске. Вместе с ним в Москву направились его сыновья.
Газета.Ru 11:46
Общество
Путин: «В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей»
В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей. Июльские выплаты автоматически получат те, кто в июне уже получал поддержку.
Sport24.ru 10:49
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия вчера в 06:36
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
Гаджеты
Монитор Acer Predator X25 поддерживает частоту до 360 Гц
Игромания.ру 15:34
Технологии
Эксперт разъяснил, зачем удалять сookies-файлы на устройствах
Чтобы компьютер или телефон работали правильно, нужно чистить cookies-файлы хотя бы раз в несколько месяцев.
Online47.ru 20:40
Футбол
Наставник «Манчестер Юнайтед» оценил перспективы команды
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер оценил перспективы команды, передает The Guardian.
Газета.Ru 23:05
Общество
Из Германии в Россию отправился новый груз с ядерными отходами
Эхо Москвы вчера в 21:07
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru 16:44
Путешествия
Отдых в Хакасии обсудили с Гордоном и Малышевой на Первом канале
Благодаря поддержке Федеарльного агентства по туризму, благодаря поддержке местных, региональных властей удалось наладить летную программу из Москвы в Абакан.
ИА Хакасия 21:47
Общество
Назад в опенспейсы: как мотивировать сотрудников работать после самоизоляции
Коронавирус пока не побежден, будущее по-прежнему туманно, и руководителям придется постараться, чтобы мотивировать людей работать «как раньше».
НГС.Кемерово 21:00
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 15:57
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Известия 18:15
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям «России 1» как доктор Мясников, рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни.
Lenta.ru вчера в 13:30
Космос
К Земле мчится еще один опасный астероид
Shraibikus News 15:46
Армия и оружие
КНДР демонтировала громкоговорители на границе с Южной Кореей
КНДР взорвала пункт межкорейской связи неподалеку от границы и пригрозила перебросить войска к демилитаризованной зоне.
Эхо Москвы 22:10
Общество
В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку
Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия».
REGNUM 17:02
Общество
Путин: в России выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребенка
ИА Красная Весна 10:56
Экономика
Россия может расторгнуть налоговое соглашение с Мальтой
Действующее соглашение предполагает возможность снижения налогов в России при условии выплаты на Мальту соответствующих отчислений до 5%. После расторжения документа выплаты будут облагаться налогом от 15% до 20%.
АБН 22:46
Гаджеты
Honor представила ноутбук MagicBook 14 в Европе
Бренд Honor представил в европейском регионе ноутбук MagicBook 14, который получил алюминиевый корпус массой 1,38 кг и толщиной всего 15,9 мм.
iXBT.com 23:10