Управление гражданской защиты мексиканского штата Оахака сообщило, что число жертв землетрясения в регионе увеличилось до шести.

Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до шести

Общество Стала известна программа празднования 75-летия Победы в Кузбассе Сама же программа торжественных мероприятий на 24-е июня выглядит следующим образом: в 10:00 — торжественное прохождение техники и парадных расчетов в Белове, Новокузнецке, Юрге. 5

Общество Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости". 9

Общество Умер бывший сенатор Евгений Тарло Экс-сенатор родился в Новосибирске, в семье инженеров-строителей в 1958 году, закончил юридический факультет Московского государственного факультета, защитил докторскую диссертацию. 149

Общество Назад в опенспейсы: как мотивировать сотрудников работать после самоизоляции Коронавирус пока не побежден, будущее по-прежнему туманно, и руководителям придется постараться, чтобы мотивировать людей работать «как раньше».

Политика ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа. 584

Общество В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия». 157

Экономика Россия может расторгнуть налоговое соглашение с Мальтой Действующее соглашение предполагает возможность снижения налогов в России при условии выплаты на Мальту соответствующих отчислений до 5%. После расторжения документа выплаты будут облагаться налогом от 15% до 20%.