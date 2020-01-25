Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаЧисло жертв землетрясения в Турции достигло 20 человек

Количество погибших в результате землетрясения в провинции Элязыг на востоке Турции увеличилось до 20, число пострадавших достигло 1 015 человек.
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В Сети опубликовали видео последствий землетрясения в Турции

РБК03:00

Опубликовано видео последствий землетрясения в Турции, где погибли 22 человека

Газета.Ru04:09

СМИ: в Турции спасатели освободили из-под завалов девять человек после землетрясения

ТАСС02:26

При землетрясении в Турции погибли более 20 человек

RT на русском04:01

Власти Турции сообщили о 20 погибших при землетрясении на востоке страны

Интерфакс02:48

МВД Турции: Один человек погиб в результате землетрясения

РЕН ТВвчера в 14:06

В Турции извлекли четырех человек из-под завалов после землетрясения

РИА Новости02:31
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Энергетика

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
РИА Новости вчера в 20:53
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru вчера в 09:39
Космос

В Челябинском метеорите нашли новый минерал

В составе Челябинского метеорита, который упал на Землю в 2013 году, нашли следы нового минерала.
МИР 24 вчера в 08:36
Политика

МИД Ирана: сбивший украинский самолет человек находится в тюрьме

"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - сказал министр.
Газета.Ru 03:45
Фигурное катание

Российские пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию

Российские фигуристы заняли весь призовой пьедестал в парном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золотые медали.
РИА Новости вчера в 15:57
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об отсутствии зараженных коронавирусом в России

В России не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом из Китая. Об этом в субботу, 25 января, заявил Роспотребнадзор.
Известия 02:22
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

Газета.Ru вчера в 14:08
Общество

Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку

Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.
Известия вчера в 14:42
Политика

Песков прокомментировал новость об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что указ об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента РФ еще не подписан.
Вести.Ru 04:10
Политика

Зеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами и выразил надежду на разрешение конфликта в Донбассе.
RT на русском вчера в 21:20
Политика

В Багдаде проходят протесты против американского присутствия в Ираке

RT на русском вчера в 05:28
Политика

Песков: СМИ многого не знают о помиловании Ходорковского

REGNUM вчера в 07:10
Политика

Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку

Экс-президент Латвии Андрис Берзиньш в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze раскритиковал нападки на русский в его стране и призвал пользоваться знаниями этого языка, а также других.
РИА Новости вчера в 19:47
Общество

В Рязани скончалась старейший хирург России Алла Левушкина

В Рязани на 93-м году жизни скончалась старейший практикующий хирург, лауреат самой престижной врачебной премии "Признание" Алла Ильинична Левушкина.
Российская газета вчера в 05:46
Кино

Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
RuNews24.ru 03:48
Экономика

Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году

В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Известия 23 января в 18:42
Культура

Ведущей нового реалити-шоу станет 3D-копия Людмилы Гурченко

Автор и продюсер Валерий Комиссаров решил удивить новым реалити-шоу.
Shraibikus News 01:34
Политика

Лукашенко поздравил Зеленского с днем рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего украинского коллегу Владимира Зеленского с днем рождения, выразив уверенность в углублении дружественных связей двух стран.
ТАСС 01:58
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

Коммерсантъ вчера в 09:50
Здоровье

В Австралии зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом

Мужчина из Мельбурна, штат Виктория, стал первым заболевшим новым типом коронавируса в Австралии.
РИА Новости вчера в 20:42
Общество

ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
RT на русском 23 января в 02:09
Шоу-бизнес

Наталья Рудова снялась обнаженной в бассейне для мужского журнала

36-летняя российская актриса Наталья Рудова приняла участие в горячей фотосесии для мужского журнала Maxim.
Shraibikus News 01:36
Наука

В Британии восстановили голос 3000-летней мумии

Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
МедиаПоток вчера в 07:01
Хоккей

Биннингтон обошел Василевского по сейвам на мастер-шоу Матча звезд НХЛ

Сегодня, 25 января в Сент-Луисе, США, на стадионе "Энтерпрайз-центр" проходит мастер-шоу Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru вчера в 23:07
Политика

Законопроект о поправке в Конституцию прошел первое чтение Госдумы

Президентский законопроект о поправке в Конституцию одобрен Госдумой в первом чтении.
Газета.Ru 23 января в 05:26
Шоу-бизнес

Откровенные снимки «сочной» модели без фотошопа вызвали критику

Молодая модель Ариэлла Нисса (Ariella Nyssa) опубликовала в своем микроблоге честные снимки без обработки в популярных редакторах.
Экспресс газета вчера в 15:19
Хоккей

Фридзон: «Овечкин может подписать следующий контракт на любой срок, какой захочет»

Слышал, ему сообщили, что следующий контракт он может подписать на такой срок, какой захочет.
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Кино

Во втором сезоне «Ведьмака» появится Сигизмунд Дийкстра

Шотландский актёр Грэм Мактавиш сыграет Сигизмунда Дийкстру во втором сезоне сериала «Ведьмак».
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Общество

Редакция «Волоколамского края» поздравляет с Татьяниным днём

Пусть радуют вас, Татьяны, ваши семьи, а ваша мудрость осветит всех вокруг – домашних, сослуживцев и друзей.
Волоколамский край 03:26
Происшествия

Летевший из Новосибирска во Вьетнам самолет вернулся в аэропорт вылета

Самолет S7, выполнявший рейс Новосибирск — Камрань (Вьетнам), вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчиков технической неисправности, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
РБК 01:20
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