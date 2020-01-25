Количество погибших в результате землетрясения в провинции Элязыг на востоке Турции увеличилось до 20, число пострадавших достигло 1 015 человек.

Число жертв землетрясения в Турции достигло 20 человек

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