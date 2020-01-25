Происшествия
Российская газетаЧисло жертв землетрясения в Турции достигло 20 человек
Количество погибших в результате землетрясения в провинции Элязыг на востоке Турции увеличилось до 20, число пострадавших достигло 1 015 человек.
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Энергетика
Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Космос
В Челябинском метеорите нашли новый минерал
В составе Челябинского метеорита, который упал на Землю в 2013 году, нашли следы нового минерала.
Политика
МИД Ирана: сбивший украинский самолет человек находится в тюрьме
"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - сказал министр.
Фигурное катание
Российские пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию
Российские фигуристы заняли весь призовой пьедестал в парном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золотые медали.
Здоровье
Роспотребнадзор заявил об отсутствии зараженных коронавирусом в России
В России не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом из Китая. Об этом в субботу, 25 января, заявил Роспотребнадзор.
Политика
Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
Общество
Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку
Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.
Политика
Песков прокомментировал новость об отставке Суркова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что указ об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента РФ еще не подписан.
Политика
Зеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами и выразил надежду на разрешение конфликта в Донбассе.
Политика
В Багдаде проходят протесты против американского присутствия в Ираке
Политика
Песков: СМИ многого не знают о помиловании Ходорковского
Политика
Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку
Экс-президент Латвии Андрис Берзиньш в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze раскритиковал нападки на русский в его стране и призвал пользоваться знаниями этого языка, а также других.
Общество
В Рязани скончалась старейший хирург России Алла Левушкина
В Рязани на 93-м году жизни скончалась старейший практикующий хирург, лауреат самой престижной врачебной премии "Признание" Алла Ильинична Левушкина.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Экономика
Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году
В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Культура
Ведущей нового реалити-шоу станет 3D-копия Людмилы Гурченко
Автор и продюсер Валерий Комиссаров решил удивить новым реалити-шоу.
Политика
Лукашенко поздравил Зеленского с днем рождения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего украинского коллегу Владимира Зеленского с днем рождения, выразив уверенность в углублении дружественных связей двух стран.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
Здоровье
В Австралии зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом
Мужчина из Мельбурна, штат Виктория, стал первым заболевшим новым типом коронавируса в Австралии.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова снялась обнаженной в бассейне для мужского журнала
36-летняя российская актриса Наталья Рудова приняла участие в горячей фотосесии для мужского журнала Maxim.
Наука
В Британии восстановили голос 3000-летней мумии
Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
Хоккей
Биннингтон обошел Василевского по сейвам на мастер-шоу Матча звезд НХЛ
Сегодня, 25 января в Сент-Луисе, США, на стадионе "Энтерпрайз-центр" проходит мастер-шоу Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Законопроект о поправке в Конституцию прошел первое чтение Госдумы
Президентский законопроект о поправке в Конституцию одобрен Госдумой в первом чтении.
Шоу-бизнес
Откровенные снимки «сочной» модели без фотошопа вызвали критику
Молодая модель Ариэлла Нисса (Ariella Nyssa) опубликовала в своем микроблоге честные снимки без обработки в популярных редакторах.
Хоккей
Фридзон: «Овечкин может подписать следующий контракт на любой срок, какой захочет»
Слышал, ему сообщили, что следующий контракт он может подписать на такой срок, какой захочет.
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появится Сигизмунд Дийкстра
Шотландский актёр Грэм Мактавиш сыграет Сигизмунда Дийкстру во втором сезоне сериала «Ведьмак».
Общество
Редакция «Волоколамского края» поздравляет с Татьяниным днём
Пусть радуют вас, Татьяны, ваши семьи, а ваша мудрость осветит всех вокруг – домашних, сослуживцев и друзей.
Происшествия
Летевший из Новосибирска во Вьетнам самолет вернулся в аэропорт вылета
Самолет S7, выполнявший рейс Новосибирск — Камрань (Вьетнам), вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчиков технической неисправности, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.