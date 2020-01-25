Происшествия

РБКРБКВ Турции число жертв землетрясения достигло 19 человек

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 19 человек. Об этом сообщается на сайте управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям. По данным ведомства, 15 человек погибли в провинции Элязыг, а четверо — в Малатье.
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В Турции более 20 человек погибли в результате землетрясения

RT на русском05:38

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 22

Интерфакс07:36

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 20

ТАСС00:55

Число пострадавших при землетрясении в Турции превысило 1,2 тысячи

РИА Новости11:46

Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 22 человек

РБК07:21

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 человек

Газета.Ru02:00

МВД Турции: Один человек погиб в результате землетрясения

РЕН ТВвчера в 14:06
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин встречается с 40-летней миллионершей из Канады

OAnews вчера в 01:18
Футбол

«Халл» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 20:30

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20:30 по московскому времени.
Sports.ru 03:55
Политика

МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии

Москва назвала высылку российских дипломатов из Болгарии откровенно недружественным шагом. Об этом говорится в заявлении российского МИД.
РИА Новости 07:28
Фигурное катание

Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали золото ЧЕ в танцах на льду

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в танцах на льду на чемпионате Европы (ЧЕ) в австрийском Граце.
Коммерсантъ 11:09
Политика

Помпео обвинил во лжи американскую радиоведущую

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил во лжи ведущую радиостанции NPR Мэри Луиз Келли, с которой у него произошел конфликт.
Газета.Ru 11:32
Общество

Поклонская назвала возможное происхождение коронавируса

Депутат Госдумы уверена, что инфекцию умышленно применили против Китая Наталья Поклонская рассказала о своей уверенности, что вид коронавируса, выявленный в Китае, – это новый тип биологического оружия, сообщает "Рамблер".
АМИТЕЛ 07:18
Здоровье

Роспотребнадзор: больных новым коронавирусом в России не выявлено

Меры безопасности помогли выявить более пятидесяти человек с признаками инфекционных заболеваний, в том числе шесть человек оказались больны респираторными инфекциями, пять – гриппом А, двое больных гриппом В, двое – парагриппом, еще один человек оказался болен сезонной коронавирусной инфекцией.
ПолитРоссия 02:34
Происшествия

МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске

РИА Новости вчера в 09:32
Музыка

Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»

Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
РБК 11:26
Гаджеты

Появились изображения новой процессорной системы охлаждения AMD Wraith Prism

Китайский сайт XFastest опубликовал изображения улучшенной версии существующей системы охлаждения AMD Wraith Prism.
iXBT.com 22 января в 17:03
Общество

Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения нового коронавируса

Распространение нового коронавируса в Китае ускоряется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
РБК 11:01
Происшествия

Сотрудник Пулково застрелил собаку возле парковки аэропорта

News.ru 11:38
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru вчера в 09:39
Общество

Познер поделился взглядом на Россию со стороны

Телеведущий Владимир Познер поделился взглядом на Россию со стороны. Его слова опубликованы на сайте Познер Online.
Lenta.ru вчера в 23:08
Происшествия

Украинцы пострадали при атаке молдавского Ми-8 в Афганистане

Пресс-служба Органа гражданской авиации Молдавии в субботу сообщила об атаке, которой в Афганистане подвергся вертолет Ми-8 одной из частных молдавских компаний.
Вести.Ru 11:36
Экономика

Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году

В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Известия 23 января в 18:42
Армия и оружие

США впервые провели учения с вертолетами Ми-24

Пара советских ударных вертолетов Ми-24 впервые приняла участие в тренировке ВВС США.
Российская газета 03:10
Политика

Жириновский назвал вспышку коронавируса в Китае провокацией США

Лидер подчеркнул, что такие провокации происходят не в первый раз, напомнив о птичьем гриппе и британской говядине, которая "кому-то не понравилась".
РИА Новости 06:36
Биатлон

Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ

Сборная Франции завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.
РИА Новости 10:26
Экономика

Эксперт назвал систему пенсионных фондов порочной

Эксперт подчеркнул, что пенсионные фонды должны инвестировать деньги, чтобы их ресурсы росли.
Инвест-Форсайт 23 января в 13:49
Хоккей

«Спартак» дома обыграл «Трактор»

«Спартак» дома одержал «сухую» победу над «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Матч ТВ 11:14
Кино

Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
RuNews24.ru 03:48
Здоровье

Названы «безвредные» продукты, которые отравляют организм

Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы сохранить здоровье ученые советуют отказаться от ряда ежедневных продуктов, которые почему-то считают безвредными: Колбаса.
ToDay News Ufa вчера в 08:23
Наука

Ученые восстановили голос 3000-летней древнеегипетской мумии

Инженерам удалось восстановить голос жреца Несьямуна, жившего в Древнем Египте более 3000 лет назад.
ToDay News Ufa вчера в 03:35
Политика

Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
РБК 06:10
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

РБК вчера в 08:07
Авто

Audi рассказала о новинках для России на 2020 год

В 2020 году компания Audi привезет в Россию более десятка интересных новинок, в том числе компактный купе-кроссовер Q3 Sportback, обновленный Q7 и первый электромобиль семейства e-tron.
Автоновости дня 04:58
Хоккей

Андрей Мартемьянов: В начале игры нас слегка подкосил нелепый гол

Ранее "Казанские ведомости" писали, что «Ак Барс» в Екатеринбурге обыграл «Автомобилист».
Казанские ведомости 11:15
Кино

«Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст»

Премию "Золотой орел" в номинации "Лучший фильм" получила картина "Текст" Клима Шипенко, передает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 14:17
Экономика

Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться

Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Коммерсантъ вчера в 05:13
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