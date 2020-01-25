Число жертв землетрясения в Турции возросло до 19 человек. Об этом сообщается на сайте управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям. По данным ведомства, 15 человек погибли в провинции Элязыг, а четверо — в Малатье.

В Турции число жертв землетрясения достигло 19 человек

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