Происшествия

Вести.RuВести.RuЧисло жертв землетрясения в Турции возросло до 35

По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, около сотни раненых проходят лечение в больницах.В провинции Элязыг проживают 400 тысяч человек. Сейсмологи установили, что очаг землетрясения магнитудой 6,8 залегал на глубине 10 километров.
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Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 35

Коммерсантъ04:52

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Число жертв землетрясения в Турции достигло 35 человек

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Московский Комсомолец03:45

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 35

RT на русском04:40

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 35

Известия04:15

СМИ: число жертв землетрясения в Турции выросло до 35

ТАСС03:47
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