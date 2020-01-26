Происшествия
Вести.RuЧисло жертв землетрясения в Турции возросло до 35
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, около сотни раненых проходят лечение в больницах.В провинции Элязыг проживают 400 тысяч человек. Сейсмологи установили, что очаг землетрясения магнитудой 6,8 залегал на глубине 10 километров.
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Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну
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Премию за лучшую мужскую роль получил Александр Петров — он сыграл главного героя в фильме «Текст».
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Комментируя ДТП с автобусом в Пермском крае, в котором пострадали 15 человек, дорожные инспекторы отметили, что в случившемся может быть виновен водитель автобуса, поскольку он выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком.
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Лукашенко одобрил внесение поправок в газовый контракт с Россией
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Армия и оружие
В США на базе ВВС проводят учения, используя вертолеты Ми-24
Два советских вертолета Ми-24Д используются для подготовки 55-й спасательной эскадрильи ВВС США на авиабазе Дэвис-Монтан под Тусоном, штат Аризона, рассказал командир 55-й спасательной эскадрильи Курт Уоллин, 25 января сообщает интернет издание «Крылья — все об украинской авиации».
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В Китае предупредили о росте темпов распространения коронавируса
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Происшествия
В Москве произошел дорожный конфликт со стрельбой
Дорожный конфликт со стрельбой произошёл между двумя водителями на юго-востоке Москвы, один из них ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Общество
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Одобренные Госдумой в первом чтении поправки к Конституции предполагают индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
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В Москве прощаются с сыном Раисы Рязановой Данила Перов умер в 51 год.
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Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.
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Кино
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Бывший биржевой брокер Джордан Белфорт, чьи мемуары вдохновили режиссера Мартина Скорсезе на создание фильма «Волк с Уолл-стрит», подал иск против продюсерской компании Red Granite Pictures.
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Ведущей нового реалити-шоу станет 3D Людмила Гурченко
Сделать Гурченко ведущей помогли технологии - нейронная сеть с искусственным интеллектом воссоздаст образ легендарной актрисы в формате 3D.
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Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса
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По данным следствия, в ночь на 25 января 36-летний житель Кургана находился в сауне в компании своих товарищей.