Происшествия
Вести.RuЧисло жертв землетрясения в Турции возросло до 35
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, около сотни раненых проходят лечение в больницах.В провинции Элязыг проживают 400 тысяч человек. Сейсмологи установили, что очаг землетрясения магнитудой 6,8 залегал на глубине 10 километров.
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Умер протоиерей Всеволод Чаплин
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Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Спорт
Лыжница Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира
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Шнуров планирует заняться продюсированием других артистов
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Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Технологии
Экипаж МКС подтвердил угрозу разгерметизации из-за микробов
Космонавты обследовали Международную космическую станцию и нашли подтверждения того, что корпусу МКС угрожает разгерметизация из-за воздействия микроорганизмов.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Кино
Работа над Persona 5 Scramble началась ещё до релиза Persona 5
Политика
Госдума рассматривает законопроект о поправках в Конституцию
В Госдуме в четверг рассматривают в первом чтении законопроект о поправках в конституцию.
Политика
Израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании
Игры
Cyberpunk 2077: дата выхода на PS4 перенесена – причины
Изменилась Cyberpunk 2077 дата выхода: на Xbox One свои задержки Вслед за этим в Интернете появилась информация о возможной причине подобного решения разработчиков.
Шоу-бизнес
Поклонники не сразу узнали Михаила Боярского без шляпы
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Брежнева появилась на премии «Золотой орел» в необычном платье
Известная поп-исполнительница Вера Брежнева наряду с другими представителями шоу-бизнеса посетила церемонию вручения национальной кинопремии «Золотой орел» в Москве.
Футбол
Головин попал в основу «Монако» на матч со «Страсбуром»
Полузащитник сборной России Александр Головин оказался в стартовом составе «Монако» на матч 21-го тура чемпионата Франции против «Страсбура».
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Виктория Боня улетела в Перу и пропала
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня сообщила в своем Instagram, что собирается в Перу.
Технологии
Демка Apollo 11 Mission AR покажет все аспекты лунной миссии «Аполлона-11»
В техническом плане говорится о динамическом освещении, высококачественных визуальных эффектах и так далее.
Происшествия
Мать, убившая половину своих детей, умерла в больнице
В Пермском крае скончалась многодетная мать, подозреваемая в убийстве двоих своих детей.
Здоровье
Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
Политика
Украинский депутат заявил о непонимании Зеленского в Париже
Во Франции считают, что украинский президент Владимир Зеленский не прилагает достаточных усилий по урегулированию конфликта в Донбассе после «нормандского саммита» в Париже в декабре прошлого года.
Авто
В Сети выставили на продажу растянутый «Гелендваген» за 34 млн рублей
На сегодняшний день растянутый Mercedes-AMG G63 реализуется в Германии за 499 тысяч 800 евро, что при переводе на рубли означает сумму в 34 млн 205 тысяч рублей.
Политика
ЦРУ опубликовало архивные данные об «агенте Гитлера» Бандере
"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.
Общество
Туроператор решил вывезти российских туристов с острова Хайнань
Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
Общество
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
Общество
Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России
Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Общество
Установлен источник китайского коронавируса
Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в городе Ухань.