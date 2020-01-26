Происшествия

Вести.RuВести.RuЧисло жертв землетрясения в Турции возросло до 35

По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, около сотни раненых проходят лечение в больницах.В провинции Элязыг проживают 400 тысяч человек. Сейсмологи установили, что очаг землетрясения магнитудой 6,8 залегал на глубине 10 километров.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 35

Коммерсантъ04:52

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 35

Известия04:15

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 35

RT на русском04:40

Число жертв землетрясения в Турции достигло 35 человек

РИА Новости04:11

На востоке Турции произошло разрушительное землетрясение: видео очевидцев

Московский Комсомолец04:36

СМИ: число жертв землетрясения в Турции выросло до 35

ТАСС03:47

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 22

Интерфаксвчера в 07:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:46, Ашберн
Религия

Умер протоиерей Всеволод Чаплин

RT на русском 10:05
Биатлон

Эберг выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Поклюке

ГЛАС.RU 09:57
Политика

AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
РИА Новости 02:15
Спорт

Лыжница Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла спринт классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.
Газета.Ru 08:03
Культура

Шнуров планирует заняться продюсированием других артистов

Музыкант Сергей Шнуров, распустивший свою группировку "Ленинград", не исключает, что займется продюсированием других артистов.
ТАСС 08:56
Происшествия

В Кабардино-Балкарии пьяный полицейский насмерть сбил пешехода

ТАСС 08:34
Общество

Иранский провидец 11 лет провел в медитациях

Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
НТВ 04:27
Технологии

Экипаж МКС подтвердил угрозу разгерметизации из-за микробов

Космонавты обследовали Международную космическую станцию и нашли подтверждения того, что корпусу МКС угрожает разгерметизация из-за воздействия микроорганизмов.
Вечерняя Москва вчера в 22:59
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Кино

Работа над Persona 5 Scramble началась ещё до релиза Persona 5

Игромания.ру вчера в 08:53
Политика

Госдума рассматривает законопроект о поправках в Конституцию

В Госдуме в четверг рассматривают в первом чтении законопроект о поправках в конституцию.
ТВ Центр 23 января в 03:49
Общество

Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы

РИА Новости 03:23
Политика

Израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании

Ведомости 07:51
Игры

Cyberpunk 2077: дата выхода на PS4 перенесена – причины

Изменилась Cyberpunk 2077 дата выхода: на Xbox One свои задержки Вслед за этим в Интернете появилась информация о возможной причине подобного решения разработчиков.
LoginCasino.com 23 января в 08:19
Происшествия

В Томске задержана директор компании, где погибли трудовые мигранты

Красная весна 09:02
Шоу-бизнес

Поклонники не сразу узнали Михаила Боярского без шляпы

Uznayvse.ru вчера в 04:31
Шоу-бизнес

Брежнева появилась на премии «Золотой орел» в необычном платье

Известная поп-исполнительница Вера Брежнева наряду с другими представителями шоу-бизнеса посетила церемонию вручения национальной кинопремии «Золотой орел» в Москве.
Пятый канал 24 января в 21:25
Футбол

Головин попал в основу «Монако» на матч со «Страсбуром»

Полузащитник сборной России Александр Головин оказался в стартовом составе «Монако» на матч 21-го тура чемпионата Франции против «Страсбура».
ProstoProSport вчера в 13:24
Шоу-бизнес

Виктория Боня улетела в Перу и пропала

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня сообщила в своем Instagram, что собирается в Перу.
Телеканал 360° вчера в 09:24
Общество

Галкин прокомментировал сообщения о вырубке леса около его замка

РИА Новости 09:02
Технологии

Демка Apollo 11 Mission AR покажет все аспекты лунной миссии «Аполлона-11»

В техническом плане говорится о динамическом освещении, высококачественных визуальных эффектах и так далее.
Игромания.ру 07:36
Происшествия

Мать, убившая половину своих детей, умерла в больнице

В Пермском крае скончалась многодетная мать, подозреваемая в убийстве двоих своих детей.
Вести.Ru 06:51
Здоровье

Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы

Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
МедиаПоток вчера в 08:29
Политика

Украинский депутат заявил о непонимании Зеленского в Париже

Во Франции считают, что украинский президент Владимир Зеленский не прилагает достаточных усилий по урегулированию конфликта в Донбассе после «нормандского саммита» в Париже в декабре прошлого года.
РБК 10:27
Авто

В Сети выставили на продажу растянутый «Гелендваген» за 34 млн рублей

На сегодняшний день растянутый Mercedes-AMG G63 реализуется в Германии за 499 тысяч 800 евро, что при переводе на рубли означает сумму в 34 млн 205 тысяч рублей.
Pnzdrive 01:19
Политика

ЦРУ опубликовало архивные данные об «агенте Гитлера» Бандере

"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.
РИА Новости 23 января в 18:00
Общество

Туроператор решил вывезти российских туристов с острова Хайнань

Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
Интерфакс вчера в 13:24
Общество

Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала

Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
РИА Новости вчера в 20:35
Общество

Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России

Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Ведомости вчера в 06:29
Общество

Установлен источник китайского коронавируса

Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в городе Ухань.
Lenta.ru 09:20
ещё по теме
Главное