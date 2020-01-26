Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъЧисло жертв землетрясения в Турции увеличилось до 35

В результате землетрясения в Турции погибли 35 человек, сообщило местное информагентство Anadolu со ссылкой на вице-президента страны Фуата Октай. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло вечером 24 января на востоке страны — в провинциях Элазыг и Малатья.
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Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 35

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СМИ: число жертв землетрясения в Турции выросло до 35

ТАСС03:47

Число жертв землетрясения в Турции достигло 35 человек

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Число жертв землетрясения в Турции достигло 35 человек

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Число жертв землетрясения в Турции возросло до 35

Известия04:15

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 35

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