Происшествия
КоммерсантъЧисло жертв землетрясения в Турции увеличилось до 35
В результате землетрясения в Турции погибли 35 человек, сообщило местное информагентство Anadolu со ссылкой на вице-президента страны Фуата Октай. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло вечером 24 января на востоке страны — в провинциях Элазыг и Малатья.
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Премию «Золотой орел» за лучший фильм года получил «Текст»
Фигурное катание
Фигуристка Косторная выиграла чемпионат Европы
Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце.
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Марсоход Curiosity впал в ступор на поверхности Красной планеты
Специалисты NASA сообщили, что марсоход Curiosity впал в ступор по неизвестным причинам на поверхности Марса.
Происшествия
В Ленинградской области в ДТП с маршруткой погиб человек
Происшествия
СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда
Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Происшествия
Убившая своих детей женщина умерла в больнице
Подозреваемая в убийстве своих детей в Пермском крае многодетная мать скончалась в больнице.
Политика
Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса
Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
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В Китае допустили усиление способности коронавируса к распространению
Способность нового коронавируса к распространению усиливается, вспышка заболевания вступила в более сложную стадию.
Общество
Мишустин ввел надбавку силовикам, работающим на акциях протеста
Премьер-министр Михаил Мишустин установил надбавку для полицейских и росгвардейцев, которые обеспечивают охрану общественного порядка в условиях повышенной сложности .
Финансы
Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.
Технологии
ФАС представила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ представила предварительный список программ, которые должны быть установлены на смартфонах, планшетах, компьютерах и телевизорах с поддержкой Smart TV, реализуемых на территории России.
Происшествия
Россиянина задержали при попытке отправить в США военную радиостанцию
Россиянина из Калужской области поймали на попытке переслать в Соединенные Штаты секретную военную разработку - радиостанцию Р-853 "Варево-1".
Общество
В Британии впервые показали посвященную Brexit монету
В Британии была впервые представлена монета, которая выпущена в честь выхода страны из ЕС.
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Бюджетный аналог Haval H6 пользуется ажиотажным спросом
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Зиньковский прокомментировал информацию об интересе со стороны «Лилля»
В декабре 2019-го появилась информация, что «Лилль» проявляет интерес к 23-летнему Зиньковскому.
Здоровье
Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса
Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
Политика
Песков заявил, что СМИ многого не знают о помиловании Ходорковского
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Кипиани и Микелтадзе покинули «Рубин»
Хавбек сыграл три игры за казанский клуб в этом сезоне. Также из «Рубина» ушел нападающий Бека Микелтадзе.
Космос
На китайский космодром доставили прототипы модулей орбитальной станции
На космодром Вэньчан доставлены прототипы двух модулей китайской орбитальной станции, которые будут использоваться для испытаний.
Происшествия
Семь граждан Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой
Из отеля в Войковском районе Москвы с высокой температурой госпитализированы семь граждан КНР.
Здоровье
Глава Приамурья о ситуации с коронавирусом: паники среди жителей быть не должно
Ежедневно отслеживается текущая ситуация, 23 января был введен режим повышенной готовности, реализуется утвержденный план работы.
Гаджеты
Redmi работает над созданием недорогого конкурента Xiaomi Mi Watch
В Сети появилась информация о том, что китайская компания Redmi работает над созданием бюджетного аналога «умных» часов Xiaomi Mi Watch.Как стало известно, индийский регулятор BIS уже сертифицировал модель под номером HMSH01GE.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Происшествия
В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Пермском крае
По данным дорожных инспекторов, в аварии с автобусом в Пермском крае, в которой пострадали 15 человек, может быть виновен водитель автобуса, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
Политика
Сатановский: Путин поставил Запад в Иерусалиме в политический тупик
Путин в своей речи предложил странам-победительницам проведение саммита.
Общество
В Белоруссию доставлена первая партия норвежской нефти
По сообщению пресс-службы концерна "Белнефтехим", состав с первой партией норвежской нефти прибыл на станцию "Новополоцк" утром в воскресенье, 26 января, и после оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ.
Происшествия
Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек
Авто
Названы автомобили, которые можно купить по льготным кредитам
Какие автомобили можно купить на льготных условиях теперь, рассказала «Российская газета».
Армия и оружие
США приступили к разработке средств перехвата гиперзвукового оружия
В США Управление перспективных исследовательских проектов минобороны (DARPA) заключило контракт с компанией Northrop Grumman по созданию технологий, которые необходимы для разработки средств перехвата гиперзвукового оружия.