В результате землетрясения в Турции погибли 35 человек, сообщило местное информагентство Anadolu со ссылкой на вице-президента страны Фуата Октай. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло вечером 24 января на востоке страны — в провинциях Элазыг и Малатья.

Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 35

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