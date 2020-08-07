Число жертв жесткой посадки самолета в Индии возросло до 20
Число погибших в результате жесткой посадки самолета авиакомпании Air India в индийском городе Кожикоде увеличилось до 20. Об этом 7 августа пишет издание The Hindu. Ранее стало известно, что погибли оба пилота воздушного судна.В источнике
С чего всё началось
Watch | Rescue operations underway as Air India Express flight from Dubai with 184 passengers overshoots runway during #Kerala
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