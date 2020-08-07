Кабмин разрешил закупать импортные лекарства против лейкоза и лейкомы

Как пояснили в пресс-службе кабинета министров, зарубежные лекарства из этого списка не участвуют в аукционах, если в них есть аналоги хотя бы двух производителей из стран Евразийского экономического союза.