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Известия
Известия

Число жертв жесткой посадки самолета в Индии возросло до 20

Число погибших в результате жесткой посадки самолета авиакомпании Air India в индийском городе Кожикоде увеличилось до 20. Об этом 7 августа пишет издание The Hindu. Ранее стало известно, что погибли оба пилота воздушного судна.В источнике
С чего всё началось
Watch | Rescue operations underway as Air India Express flight from Dubai with 184 passengers overshoots runway during #Kerala
 landing pic.twitter.com/G6h6weg9JF
Дождь11:41
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РИА Новости

Раскрыты подробности неудачной посадки разбившегося в Индии самолета

РИА Новости16:20
Коммерсантъ

Россиян не было на борту разбившегося в Индии самолета

Коммерсантъ14:40
RT на русском

Число погибших при ЧП с самолётом в Индии возросло до 16

RT на русском14:43
Ёлдаш

В Индии пассажирский самолет развалился на две части

Ёлдаш11:55
Эхо Москвы

Количество жертв в результате крушения самолета в Индии достигло 17 человек

Эхо Москвы15:02
ТАСС

Премьер Индии выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Кожикоде

ТАСС13:47
Интерфакс

Число погибших при жесткой посадке самолета на юге Индии достигло 20

Интерфакс16:02

На одного из адвокатов Сафронова завели дисциплинарное производство

Дисциплинарное производство в отношении Евгения Смирнова, адвоката обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова, возбудила адвокатская палата Ленинградской области, 7 августа сообщает Интерфакс.
ИА Красная Весна15:01

В Италии из-за коронавируса возродили средневековую чумную традицию

На фоне пандемии коронавируса в итальянской Тоскане возродили средневековую традицию «винных окошек» – сквозных отверстий в резиденциях, через которые можно приобрести кофе, вино, джелато и апероль.
Взгляд.ру07:42
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Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

Российские власти "используют целый ряд мер", чтобы очернить бывшего вице-президента США Джо Байдена и то, что они считают "антироссийским истеблишментом", говорится в заявлении директора американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильяма Эванины.
РИА Новости15:35
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NYT: Помпео предупредил Лаврова из-за «сговора» с талибами

Как отмечает газета, это первый известный случай, когда администрация Белого дома на официальном уровне обратилась к России из-за сообщений о "выплатах талибам", о которых ранее со ссылкой на источники в спецслужбах писали американские СМИ.
News.ru16:06

Кабмин разрешил закупать импортные лекарства против лейкоза и лейкомы

Как пояснили в пресс-службе кабинета министров, зарубежные лекарства из этого списка не участвуют в аукционах, если в них есть аналоги хотя бы двух производителей из стран Евразийского экономического союза.
Кубанские новости04:06
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Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы

Брюссель, 7 августа 2020, 20:41 — REGNUM Россия не вошла в очередную обновлённую редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз, следует из распространённого 7 августа заявления Совета ЕС.
REGNUM13:41
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В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБК06:20
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Григорий Родченков добрался до Елены Исинбаевой и Владимира Путина

В беседе с журналисткой Александрой Владимировой, которая вовсе не намеревалась загонять его в угол, ловя на нестыковках (а ведь именно он сажал на допинг российских спортсменов и если была какая-то допинговая система в России, то эта система Родченкова), всё равно видно, как шито белыми нитками.
Спорт уик-энд04:47