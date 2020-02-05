Происшествия
REGNUMЧисло жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх
В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179. Об этом 6 февраля сообщает телеканал NTV со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
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Политика
Украинский ракетный завод закупал алюминий в России «от безысходности»
Украинское предприятие "Южмаш", собирающее топливные баки для американских ракет Antares, признало, что закупает алюминий для их изготовления в России, поскольку именно такой металл прописан в конструкторской документации на ракету, сообщает пресс-служба предприятия.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний боевого модуля АУ-220М
В Сети опубликовали видео испытаний управляемого российского боевого модуля АУ-220М. Кадры предоставил "Уралвагонзавод".
Общество
Особое мнение: Наталья Зубаревич
Н. Зубаревич ― А вы что не помните, что вроде бы принято уже решение о том, что "Роснефть" и вторая нефтяная наша компания получат льготы в размере 2,6 триллиона рублей в виде неуплачиваемых налогов в процессе освоения таймырской нефти.
Политика
ВТО частично поддержала Украину в споре с Россией по вагонам
Всемирная торговая организация частично поддержала апелляцию Украины по спору с Россией об импорте украинских вагонов и стрелочных переводов, утверждают СМИ со ссылкой на источник.
Здоровье
Илья Середюк ответил на вопрос о введении карантина в школах Кемерова
Родителей юных кемеровчан продолжает волновать вопрос о введении карантина в школах и детских садах города.
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Здоровье
Роскачество назвало дешевые аналоги популярных суперфудов
Специалисты Роскачества выяснили, действительно ли популярные суперфуды обладают заявленными свойствами и существуют ли более дешевые аналоги.
Гаджеты
В чипах Huawei нашли бэкдор
Как сообщил российский специалист по безопасности Владислав Ярмак, найденный им механизм представляет собой совокупность четырех старых ошибок/бэкдоров в продукции HiSilicon, обнародованных в марте 2013-го, а также в марте, июле и сентябре 2017 года.
Шоу-бизнес
Петросян раскрыл размер своей пенсии
Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.
Общество
«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России
По данным издания, в Сахалинской области в прошлом году пришлось 12 л водки на душу населения, в Магаданской - 11,4 л. В пятерку лидеров по потреблению этого вида спиртного также вошли Республика Коми (10,6 л), Чукотка (10 л) и Карелия (9,6 л). Кроме того, в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось на 2%, а в Коми и на Чукотке выросло на 1% и 3% соответственно.
Происшествия
Число погибших от схода лавины в Турции возросло до 11 человек
Число погибших в результате схода лавины в восточной турецкой провинции Ван выросло до одиннадцати человек.
Происшествия
Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о минировании
Сотрудников мэрии Хабаровска эвакуировали в четверг после сообщения об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
Общество
Бурков устроил жесткий разнос Минздраву из-за проблем в онкодиспансере
На сегодняшнем заседании правительства Омской области губернатор Александр Бурков выразил недоумение из-за явных проволочек в модернизации онкодиспансера в части обустройства там каньонов для онкобольных.
Здоровье
Бананы с короной: россияне пересылают сообщения о зараженных фруктах
Сообщения рассылаются через чаты в мессенджерах. Это предупреждение связывают с сообщением о смерти 23 человек в Китае из-за вируса n7n9.
Футбол
Фанаты «Шальке» довели до слез игрока «Герты»
Капитан «Герты» Никлас Штарк после поражения от «Шальке» в 1/8 финала Кубка Германии (2:3) сообщил, что защитник команды Джордан Торунарига подвергся расовым оскорблениям с трибун.
Гаджеты
Возможно, Xbox Series X будет иметь порт для накопителей CFExpress
Карты CFExpress — это новое поколение технологий карт памяти, обеспечивающих скорость чтения и записи, аналогичную твердотельному накопителю.
Общество
ВОЗ заявила об отсутствии эффективных методов лечения коронавируса
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что на данный момент эффективных методов и средств лечения нового коронавируса 2019-nCoV пока не существует.
Политика
В Крыму отреагировали на заявление украинского политика о полуострове
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал RT заявление «постоянного представителя президента Украины в Крыму» Антона Кориневича о том, что в настоящий момент Киев не готов к «возвращению» полуострова.
Политика
Трамп отреагировал на провал попытки импичмента в Сенате США
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал провал попытки импичмента в Сенате США.
Политика
Нэнси Пелоси разорвала копию речи Дональда Трампа
Что касается порванной копии речи Трампа, то Пелоси объяснила свои действия тем, что ей не удалось отыскать в этом тексте ни единой правдивой страницы, после чего и решила порвать экземпляр доклада.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Экономика
Кудрин ожидает падение выручки РФ от экспорта нефти из-за коронавируса
Вероятность снижения выручки от экспорта российской нефти в первом квартале из-за распространения коронавируса почти неизбежна, написал 5 февраля председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в своем Twitter.
Армия и оружие
США провели новое испытание межконтинентальной баллистической ракеты
Пентагон провел очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы убедиться в надежности ее систем.
Политика
Лавров начал турне по странам Латинской Америки с Кубы
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с кратким визитом в город Сантьяго-де-Куба, в первый пункт в рамках турне по странам Латинской Америки.
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом
Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Общество
Великобритания запретит продажу нормальных авто с 2035 года
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британское правительство запретит продажу автомобилей с бензиновыми, газовыми и гибридными двигателями с 2035 года – на пять лет раньше, чем планировалось.
Общество
На Кубани в квитанциях за ЖКХ появится новая строка
В 16 регионах страны в 2020 году будет запущена программа добровольного страхования жилья.
Транспорт
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.