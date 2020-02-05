Происшествия

REGNUMREGNUMЧисло жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179. Об этом 6 февраля сообщает телеканал NTV со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
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Число жертв после аварийной посадки переломившегося пополам самолета увеличилось

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Число погибших в результате жесткой посадки самолета в Стамбуле возросло до трех

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Число жертв жесткой посадки самолета в Стамбуле достигло трех

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Число погибших при жесткой посадке самолета в Стамбуле выросло до трех

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Три человека погибли при жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула

РБК18:39

Самолет в Стамбуле вышел за пределы посадочной полосы

Московский Комсомолец Турция10:51

Число пострадавших при инциденте с самолетом в Стамбуле возросло до 120 человек

Интерфакс13:48
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 22:14, Ашберн
Политика

Украинский ракетный завод закупал алюминий в России «от безысходности»

Украинское предприятие "Южмаш", собирающее топливные баки для американских ракет Antares, признало, что закупает алюминий для их изготовления в России, поскольку именно такой металл прописан в конструкторской документации на ракету, сообщает пресс-служба предприятия.
РИА Новости 11:10
Армия и оружие

Появилось видео испытаний боевого модуля АУ-220М

В Сети опубликовали видео испытаний управляемого российского боевого модуля АУ-220М. Кадры предоставил "Уралвагонзавод".
Радио Sputnik 05:12
Общество

Особое мнение: Наталья Зубаревич

Н. Зубаревич ― А вы что не помните, что вроде бы принято уже решение о том, что "Роснефть" и вторая нефтяная наша компания получат льготы в размере 2,6 триллиона рублей в виде неуплачиваемых налогов в процессе освоения таймырской нефти.
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Политика

ВТО частично поддержала Украину в споре с Россией по вагонам

Всемирная торговая организация частично поддержала апелляцию Украины по спору с Россией об импорте украинских вагонов и стрелочных переводов, утверждают СМИ со ссылкой на источник.
Взгляд.ру вчера в 11:12
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Илья Середюк ответил на вопрос о введении карантина в школах Кемерова

Родителей юных кемеровчан продолжает волновать вопрос о введении карантина в школах и детских садах города.
Газета Кемерова 03:53
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Умер американский актёр Кирк Дуглас

RT на русском 19:55
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Роскачество назвало дешевые аналоги популярных суперфудов

Специалисты Роскачества выяснили, действительно ли популярные суперфуды обладают заявленными свойствами и существуют ли более дешевые аналоги.
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Гаджеты

В чипах Huawei нашли бэкдор

Как сообщил российский специалист по безопасности Владислав Ярмак, найденный им механизм представляет собой совокупность четырех старых ошибок/бэкдоров в продукции HiSilicon, обнародованных в марте 2013-го, а также в марте, июле и сентябре 2017 года.
Вести.Ru 09:31
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Петросян раскрыл размер своей пенсии

Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.
URA.Ru 10:01
Общество

«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России

По данным издания, в Сахалинской области в прошлом году пришлось 12 л водки на душу населения, в Магаданской - 11,4 л. В пятерку лидеров по потреблению этого вида спиртного также вошли Республика Коми (10,6 л), Чукотка (10 л) и Карелия (9,6 л). Кроме того, в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось на 2%, а в Коми и на Чукотке выросло на 1% и 3% соответственно.
ТАСС 17:23
Происшествия

Число погибших от схода лавины в Турции возросло до 11 человек

Число погибших в результате схода лавины в восточной турецкой провинции Ван выросло до одиннадцати человек.
REGNUM 07:24
Происшествия

Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о минировании

Сотрудников мэрии Хабаровска эвакуировали в четверг после сообщения об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
РИА Новости 20:46
Общество

Бурков устроил жесткий разнос Минздраву из-за проблем в онкодиспансере

На сегодняшнем заседании правительства Омской области губернатор Александр Бурков выразил недоумение из-за явных проволочек в модернизации онкодиспансера в части обустройства там каньонов для онкобольных.
РИА ОмскИнформ 08:29
Происшествия

Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии

РБК вчера в 21:48
Здоровье

Бананы с короной: россияне пересылают сообщения о зараженных фруктах

Сообщения рассылаются через чаты в мессенджерах. Это предупреждение связывают с сообщением о смерти 23 человек в Китае из-за вируса n7n9.
Бийский рабочий 02 февраля в 23:30
Футбол

Фанаты «Шальке» довели до слез игрока «Герты»

Капитан «Герты» Никлас Штарк после поражения от «Шальке» в 1/8 финала Кубка Германии (2:3) сообщил, что защитник команды Джордан Торунарига подвергся расовым оскорблениям с трибун.
Спорт-Экспресс вчера в 19:25
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Возможно, Xbox Series X будет иметь порт для накопителей CFExpress

Карты CFExpress — это новое поколение технологий карт памяти, обеспечивающих скорость чтения и записи, аналогичную твердотельному накопителю.
3DNews 20:56
Общество

ВОЗ заявила об отсутствии эффективных методов лечения коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что на данный момент эффективных методов и средств лечения нового коронавируса 2019-nCoV пока не существует.
Известия 10:02
Политика

В Крыму отреагировали на заявление украинского политика о полуострове

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал RT заявление «постоянного представителя президента Украины в Крыму» Антона Кориневича о том, что в настоящий момент Киев не готов к «возвращению» полуострова.
RT на русском 13:21
Политика

Трамп отреагировал на провал попытки импичмента в Сенате США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал провал попытки импичмента в Сенате США.
Взгляд.ру 17:32
Политика

Нэнси Пелоси разорвала копию речи Дональда Трампа

Что касается порванной копии речи Трампа, то Пелоси объяснила свои действия тем, что ей не удалось отыскать в этом тексте ни единой правдивой страницы, после чего и решила порвать экземпляр доклада.
Rostov gazeta 09:58
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Коммерсантъ 15:24
Экономика

Кудрин ожидает падение выручки РФ от экспорта нефти из-за коронавируса

Вероятность снижения выручки от экспорта российской нефти в первом квартале из-за распространения коронавируса почти неизбежна, написал 5 февраля председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в своем Twitter.
REGNUM 04:42
Армия и оружие

США провели новое испытание межконтинентальной баллистической ракеты

Пентагон провел очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы убедиться в надежности ее систем.
Инфорос 06:51
Политика

Лавров начал турне по странам Латинской Америки с Кубы

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с кратким визитом в город Сантьяго-де-Куба, в первый пункт в рамках турне по странам Латинской Америки.
Московский Комсомолец 22:07
Армия и оружие

Вице-адмирал США рассказал об угрозе от российских подлодок

Коммерсантъ 21:23
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Вести.Ru 12:25
Общество

Великобритания запретит продажу нормальных авто с 2035 года

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британское правительство запретит продажу автомобилей с бензиновыми, газовыми и гибридными двигателями с 2035 года – на пять лет раньше, чем планировалось.
Завтра.ру 15:37
Общество

На Кубани в квитанциях за ЖКХ появится новая строка

В 16 регионах страны в 2020 году будет запущена программа добровольного страхования жилья.
Россия.Кубань 10:26
Транспорт

В России предложили изменить правила использования шипованных шин

Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Российская газета 08:25
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