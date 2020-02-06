Происшествия
REGNUMЧисло жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх
В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179. Об этом 6 февраля сообщает телеканал NTV со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
Читать в источнике
Оценить1360
Подробнее о событии
Показать все источники
Число жертв после аварийной посадки переломившегося пополам самолета увеличилось
Lenta.ruвчера в 20:58
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 01:15, Ашберн
Экономика
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
Происшествия
В министерстве образования и науки Хакасии прошли обыски
Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного после того, как в нескольких сельских районах региона не были достроены детские сады.
Армия и оружие
SANA опубликовало видео отражения ракетных ударов сирийскими ПВО
Сирийское государственное агентство SANA опубликовало видео отражения ракетных ударов по Дамаску.
Культура
Актер из «Интернов» сделал каминг-аут в России
Политика
«Инвестклимат в России определяется ФСБ»: Сергей Гуриев о новом правительстве и «конституционном самоперевороте»
Основные проблемы российской экономики не связаны с работой правительства, а относятся к компетенции Кремля, ФСБ и остальных так называемых «правоохранительных органов».
Общество
Ночь на 6 февраля стала самой холодной с начала зимы
Армия и оружие
Вице-адмирал США рассказал об угрозе от российских подлодок
Политика
Трамп обратится к нации после завершения процедуры импичмента
Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам обвинения на процессе по импичменту.
Политика
Помпео: Украина потеряла Крым навсегда
В ходе визита в Киев и встречи с крымско-татарской активисткой Эминой Джапаровой госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Украина потеряла Крым навсегда.
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
Здоровье
У итальянки на деснах выросли волосы
Итальянка обратилась к медикам с жалобами на волосы, растущие на деснах, сообщается в журнале Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology.
Общество
Власти Крыма решают проблему нехватки воды в Симферополе
В Симферополе запасов питьевой воды осталось всего на 100 дней. Об этом сообщают местные власти.
Политика
Путин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку
Путин подчеркнул, что ждет от правительства конкретной работы по каждому из обозначенных направлений.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Пресненский суд Москвы передал органам опеки девочку, пять лет жившую в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости.
Армия и оружие
Эрдоган назвал атаку на турецких военных в Сирии «поворотным пунктом»
Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Общество
«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России
В целом в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось за год на два процента.
Здоровье
Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей
Где не хватает врачей На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала, свидетельствуют данные исследования Росстата, которые служба предоставила по запросу РБК (исследование проводилось в октябре 2018 года).
Происшествия
В Красноярском крае более 20 машин попали в ДТП из-за тумана
Пять аварий с участием 24 машин произошло в Красноярском крае из-за тумана, в результате два человека попали в больницу, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
Общество
В Москве умер сын экс-президента Киргизии, сообщили СМИ
Сын первого президента Киргизии Аскара Акаева Айдар скончался в возрасте 43 лет, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Происшествия
У россиян с круизного лайнера в Японии коронавирус не диагностирован
Коронавирус 2019-nCoV не диагностирован у граждан России, находящихся на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на рейде японского порта Иокогама.
Политика
Лукашенко надеется на честные отношения с Россией
Шоу-бизнес
Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью
Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
Общество
Обжаловать штрафы с видеокамер через портал госуслуг начнут весной
Госавтоинспекция (ГИБДД) и портал госуслуг начали тестирование нового сервиса для обжалования штрафов за нарушения на дорогах, зафиксированные видеокамерами.
Происшествия
В Новосибирске автомобиль протаранил толпу пешеходов
В Новосибирске сегодня утром, 6 февраля, в Заельцовском районе водитель автомобиля «Тойота Королла» наехал на дорожный знак, а затем въехал в толпу пешеходов, переходивших проезжую часть.
Экономика
Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%
Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться до 25% из-за ужесточения требований к застройщикам и монополизации, рассказали «Известям» в Совете Федерации.
Политика
Зарплату украинских министров привяжут к средней по стране
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что размер зарплаты министров и их заместителей будет привязан к средней по стране.
Общество
В Забайкалье рассказали о состоянии зараженного коронавирусом китайца
Состояние зараженного коронавирусом гражданина Китая Вана Юньбина, который проходит лечение в инфекционной больнице Забайкальского края, оценивается как удовлетворительное, рассказали в пресс-службе губернатора региона.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов показал новорожденную дочь
5 февраля молодая жена спортсмена Анастасия Костенко родила любимому мужу вторую дочь.
Хоккей