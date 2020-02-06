Происшествия

REGNUMREGNUMЧисло жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179. Об этом 6 февраля сообщает телеканал NTV со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
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Жесткая посадка самолета в аэропорту Стамбула. Главное

ТАСС00:28

Самолет в Стамбуле вышел за пределы посадочной полосы

Московский Комсомолец Турциявчера в 10:51

Число жертв после аварийной посадки переломившегося пополам самолета увеличилось

Lenta.ruвчера в 20:58

Число жертв жесткой посадки самолета в Стамбуле достигло трех

РИА Новостивчера в 18:19

Число погибших при жесткой посадке самолета в Стамбуле выросло до трех

Известиявчера в 18:56

Три человека погибли при жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула

РБКвчера в 18:39

Три человека погибли при инциденте с самолетом в Стамбуле

Интерфакс00:16
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Экономика

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
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В министерстве образования и науки Хакасии прошли обыски

Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного после того, как в нескольких сельских районах региона не были достроены детские сады.
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SANA опубликовало видео отражения ракетных ударов сирийскими ПВО

Сирийское государственное агентство SANA опубликовало видео отражения ракетных ударов по Дамаску.
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США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

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Газета.Ru вчера в 07:46
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«Инвестклимат в России определяется ФСБ»: Сергей Гуриев о новом правительстве и «конституционном самоперевороте»

Основные проблемы российской экономики не связаны с работой правительства, а относятся к компетенции Кремля, ФСБ и остальных так называемых «правоохранительных органов».
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Ночь на 6 февраля стала самой холодной с начала зимы

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Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам обвинения на процессе по импичменту.
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Помпео: Украина потеряла Крым навсегда

В ходе визита в Киев и встречи с крымско-татарской активисткой Эминой Джапаровой госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Украина потеряла Крым навсегда.
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Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
RT на русском вчера в 19:55
Здоровье

У итальянки на деснах выросли волосы

Итальянка обратилась к медикам с жалобами на волосы, растущие на деснах, сообщается в журнале Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology.
Аргументы и Факты 00:17
Общество

Власти Крыма решают проблему нехватки воды в Симферополе

В Симферополе запасов питьевой воды осталось всего на 100 дней. Об этом сообщают местные власти.
Вместе-РФ вчера в 10:15
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Путин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку

Путин подчеркнул, что ждет от правительства конкретной работы по каждому из обозначенных направлений.
Lenta.ru вчера в 08:44
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Пресненский суд Москвы передал органам опеки девочку, пять лет жившую в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:05
Армия и оружие

Эрдоган назвал атаку на турецких военных в Сирии «поворотным пунктом»

Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
РБК вчера в 06:52
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«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России

В целом в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось за год на два процента.
РИА Новости вчера в 21:51
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Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей

Где не хватает врачей На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала, свидетельствуют данные исследования Росстата, которые служба предоставила по запросу РБК (исследование проводилось в октябре 2018 года).
РБК вчера в 23:00
Происшествия

В Красноярском крае более 20 машин попали в ДТП из-за тумана

Пять аварий с участием 24 машин произошло в Красноярском крае из-за тумана, в результате два человека попали в больницу, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
РИА Новости 00:33
Общество

В Москве умер сын экс-президента Киргизии, сообщили СМИ

Сын первого президента Киргизии Аскара Акаева Айдар скончался в возрасте 43 лет, сообщает Sputnik Кыргызстан.
РИА Новости 00:52
Происшествия

У россиян с круизного лайнера в Японии коронавирус не диагностирован

Коронавирус 2019-nCoV не диагностирован у граждан России, находящихся на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на рейде японского порта Иокогама.
Российская газета вчера в 21:10
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Шоу-бизнес

Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью

Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
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Общество

Обжаловать штрафы с видеокамер через портал госуслуг начнут весной

Госавтоинспекция (ГИБДД) и портал госуслуг начали тестирование нового сервиса для обжалования штрафов за нарушения на дорогах, зафиксированные видеокамерами.
Ведомости вчера в 22:05
Происшествия

В Новосибирске автомобиль протаранил толпу пешеходов

В Новосибирске сегодня утром, 6 февраля, в Заельцовском районе водитель автомобиля «Тойота Королла» наехал на дорожный знак, а затем въехал в толпу пешеходов, переходивших проезжую часть.
REGNUM 00:53
Экономика

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться до 25% из-за ужесточения требований к застройщикам и монополизации, рассказали «Известям» в Совете Федерации.
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Зарплату украинских министров привяжут к средней по стране

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что размер зарплаты министров и их заместителей будет привязан к средней по стране.
РИА Новости вчера в 02:40
Общество

В Забайкалье рассказали о состоянии зараженного коронавирусом китайца

Состояние зараженного коронавирусом гражданина Китая Вана Юньбина, который проходит лечение в инфекционной больнице Забайкальского края, оценивается как удовлетворительное, рассказали в пресс-службе губернатора региона.
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Дмитрий Тарасов показал новорожденную дочь

5 февраля молодая жена спортсмена Анастасия Костенко родила любимому мужу вторую дочь.
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Овечкин забросил три шайбы и принес победу «Вашингтону»

REGNUM 04 февраля в 23:07
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