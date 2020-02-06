В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179. Об этом 6 февраля сообщает телеканал NTV со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Экономика Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.

Происшествия В министерстве образования и науки Хакасии прошли обыски Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного после того, как в нескольких сельских районах региона не были достроены детские сады.

Политика Помпео: Украина потеряла Крым навсегда В ходе визита в Киев и встречи с крымско-татарской активисткой Эминой Джапаровой госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Украина потеряла Крым навсегда.

Культура Умер американский актёр Кирк Дуглас Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.

Здоровье У итальянки на деснах выросли волосы Итальянка обратилась к медикам с жалобами на волосы, растущие на деснах, сообщается в журнале Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology.

Здоровье Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей Где не хватает врачей На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала, свидетельствуют данные исследования Росстата, которые служба предоставила по запросу РБК (исследование проводилось в октябре 2018 года).

Происшествия В Новосибирске автомобиль протаранил толпу пешеходов В Новосибирске сегодня утром, 6 февраля, в Заельцовском районе водитель автомобиля «Тойота Королла» наехал на дорожный знак, а затем въехал в толпу пешеходов, переходивших проезжую часть.

Экономика Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25% Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться до 25% из-за ужесточения требований к застройщикам и монополизации, рассказали «Известям» в Совете Федерации.

Общество В Забайкалье рассказали о состоянии зараженного коронавирусом китайца Состояние зараженного коронавирусом гражданина Китая Вана Юньбина, который проходит лечение в инфекционной больнице Забайкальского края, оценивается как удовлетворительное, рассказали в пресс-службе губернатора региона.