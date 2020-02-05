Происшествия

REGNUMREGNUMЧисло жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179. Об этом 6 февраля сообщает телеканал NTV со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
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Число погибших в результате жесткой посадки самолета в Стамбуле возросло до трех

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Число жертв жесткой посадки самолета в Стамбуле достигло трех

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Число погибших при жёсткой посадке самолёта в Стамбуле возросло до трёх

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Число погибших при жесткой посадке самолета в Стамбуле выросло до трех

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Число пострадавших при инциденте с самолетом в Стамбуле возросло до 120 человек

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Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Актер Дмитрий Бульба, известный по телесериалам «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей» умер в Санкт-Петербурге в возрасте 53 лет.
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В Китае выявлено два случая заражения коронавирусом у новорожденных

Два случая заражения новым типом коронавируса установлены у новорожденных в очаге распространения вспышки — китайском городе Ухань.
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Еще у 10 пассажиров круизного судна в Японии обнаружили коронавирус

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Счетная палата проанализировала работу исполнительной власти РФ

Анализ стратегических планов федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) на 2019—2024 годы позволил Счетной палате РФ выявить отсутствие в указанных планах около половины показателей национальных проектов, 6 февраля сообщает ТАСС.
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Число погибших в результате схода лавины в восточной турецкой провинции Ван выросло до одиннадцати человек.
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«К настоящему времени были продемонстрированы пути создания на базе современного автомобильного двигателя проекта «ЕМП» авиационной версии двигателя АПД-500 мощностью 500 л.с. и показана его работоспособность и достижимость необходимых параметров наземными испытаниями», — рассказал Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
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«Известия»: В РФ могут на 25% вырасти цены на жилье

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