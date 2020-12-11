В России число злостных неплательщиков по кредитам увеличилось на 2,1 млн
Общее количество дел о взыскании задолженности по кредитам физических лиц в России по итогам десяти месяцев 2020 года составило 11,7 млн, что на 2,1 млн больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) РФ.В источнике
С чего всё началось
Долга дорога: в рядах злостных неплательщиков прибавление на 2,1 млн
За последний год количество злостных неплательщиков по кредитам увеличилось на 2,1 млн и достигло 11,7 млн, рассказали «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). По долговым обязательствам граждан принудительно взыскано 111,3 млрд рублей.
Известиявчера в 16:01
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