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Общее количество дел о взыскании задолженности по кредитам физических лиц в России по итогам десяти месяцев 2020 года составило 11,7 млн, что на 2,1 млн больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) РФ.

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