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REGNUM
REGNUM

В России число злостных неплательщиков по кредитам увеличилось на 2,1 млн

Общее количество дел о взыскании задолженности по кредитам физических лиц в России по итогам десяти месяцев 2020 года составило 11,7 млн, что на 2,1 млн больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) РФ.В источнике
С чего всё началось
Известия

Долга дорога: в рядах злостных неплательщиков прибавление на 2,1 млн

За последний год количество злостных неплательщиков по кредитам увеличилось на 2,1 млн и достигло 11,7 млн, рассказали «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). По долговым обязательствам граждан принудительно взыскано 111,3 млрд рублей.
Известиявчера в 16:01
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Lenta.ru

В России выросло число злостных неплательщиков по кредитам

Lenta.ruвчера в 03:24
URA.Ru

Уральцы оказались злостными должниками по кредитам

URA.Ruвчера в 17:46
Телеканал 360°

Злостных неплательщиков по кредитам в России стало больше на 2,1 млн

Телеканал 360°вчера в 19:45
ФАН

Число злостных неплательщиков по кредитам резко выросло в России

ФАНвчера в 20:12
РЕН ТВ

В России резко выросло число злостных неплательщиков по кредитам

РЕН ТВвчера в 18:28
News.ru

Более двух миллионов россиян пополнили ряды злостных неплательщиков

News.ruвчера в 17:15
Известия

Злостных неплательщиков по кредитам стало больше на 2,1 млн

Известиявчера в 16:04

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Экс-мэра Петропавловска-Камчатского приговорили к 5,5 годам за взятку

«Иваненко назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, выплатой штрафа в размере 4 млн рублей, его брату назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима и выплатой штрафа в размере 2 млн 200 тыс. рублей», — сказано в сообщении.
Известиявчера в 21:15