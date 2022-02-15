В октябре прошлого года газета Hurriyet сообщила, что четверо граждан РФ, один гражданин Узбекистана и один - Украины арестованы судом в Турции по обвинению в военном и политическом шпионаже, а также подготовке вооруженных нападений на оппозиционных чеченских активистов.
Ранее официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что войска Южного и Западного военного округов завершили учения на западе России и в Белоруссии и возвращаются в свои гарнизоны.
В среднем по России в январе стоимость удостоверения завещания составляла 2367 руб. В прошлом году эта услуга стоила около 1950 руб. Рост цен на услугу по оформлению завещаний в январе был неравномерным по регионам страны, сообщает РБК со ссылкой на предоставленные по запросу издания данные Росстата.