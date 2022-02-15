Будьте в Плюсе

Число злостных неплательщиков в России достигло рекордных 8,6 млн

За год количество злостных неплательщиков увеличилось на 1,6 млн против прошлогодних 1,2 млн.
Известия
Судебные приставы планируют взыскать с россиян по начатым за прошлый год исполнительным делам долги на общую сумму 1,1 трлн рублей.
Известия
По данным службы, наибольшее количество злостных неплательщиков зарегистрировано в Краснодарском крае (582 тыс.), Башкирии (452 тыс.), Красноярском крае (390 тыс.), Свердловской (343 тыс.) и Челябинской (323,6 тыс.) областях.
Известия
К увеличению числа неплательщиков приводят последствия пандемии и рост долговой нагрузки населения, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
Известия

Подробнее о событии

8,6 млн россиян не могут оплачивать свои долги
Banki Loans03:02
Смогут ли приставы собрать с таких граждан запланированные 1,1 трлн рублей
Известия16:01
Самое цитируемое
Число злостных неплательщиков в 2021 году в России достигло рекордных 8,6 млн человек
Lenta.ru02:54
Число злостных неплательщиков в России достигло рекордных 8,6 млн
Известия20:40
Приставы указали на рост числа злостных неплательщиков в России
Говорит Москва22:17
Число злостных неплательщиков в России выросло до рекордных 8,6 млн
Газета.Ru21:37
Число злостных неплательщиков увеличилось в России до 8,6 млн человек
Экономика сегодня01:49
ФССП заявила о рекордных 8,6 млн должников по кредитам в 2021 году
ФАН16:18

Интересное

В Раде заявили, что Украина теряет 3 миллиарда долларов в месяц из-за возможного вторжения

На Украине подсчитали убытки от паники вокруг возможного вторжения России — они составляют два-три миллиарда долларов ежемесячно.
Lenta.ru04:07

Россиянам, обвиненным в Турции в военном и политическом шпионаже, грозит до 33 лет тюрьмы

В октябре прошлого года газета Hurriyet сообщила, что четверо граждан РФ, один гражданин Узбекистана и один - Украины арестованы судом в Турции по обвинению в военном и политическом шпионаже, а также подготовке вооруженных нападений на оппозиционных чеченских активистов.
РИА Новости02:46

Венский институт: блокировка импорта нефти и газа из России приведет к мировой рецессии

США и ЕС неоднократно заявляли, что готовят широкий набор санкций в отношении России на случай агрессии против Украины.
РБК16:00

Минобороны опубликовало кадры возвращения танков с учений на западе России

Ранее официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что войска Южного и Западного военного округов завершили учения на западе России и в Белоруссии и возвращаются в свои гарнизоны.
Газета.Ru03:53

Стоимость оформления завещания у нотариуса в январе подорожала на рекордные 18%

В среднем по России в январе стоимость удостоверения завещания составляла 2367 руб. В прошлом году эта услуга стоила около 1950 руб. Рост цен на услугу по оформлению завещаний в январе был неравномерным по регионам страны, сообщает РБК со ссылкой на предоставленные по запросу издания данные Росстата.
Ведомости02:44

Лефортовский суд на выездном заседании в ИК-2 в Покрове начал рассмотрение дела Навального

Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в исправительной колонии №2 в Покрове начал рассмотрение дела против Алексея Навального, которого обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду.
RT на русском03:22

Рангник уговорил Кавани остаться в «Манчестер Юнайтед» до конца сезона

Утверждается, что Кавани решил остаться в «Юнайтед» после личного разговора с главным тренером команды Ральфом Рангником.
Soccer.ruвчера в 05:17

Латыпов допустил пять промахов на последнем этапе эстафеты на Олимпиаде в Пекине

Российский биатлонист Эдуард Латыпов на последнем этапе эстафеты на Олимпиаде в Пекине допустил пять промахов на стойке и ушел на два штрафных круга.
Спорт-Экспресс02:45

Сын заболевшего COVID-19 Жириновского Лебедев опубликовал пост с фразой «только живи»

Бывший вице-спикер Госдумы России, сын председателя ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев впервые публично высказался о состоянии отца, госпитализированного с COVID-19.
Lenta.ru23:52

Постпред России в ЕС Чижов заявил о готовности Москвы ответить в случае нападения Украины

«Если украинцы предпримут атаку против России, не удивляйтесь, если мы ответим», — уточнил дипломат.
Lenta.ru01:37