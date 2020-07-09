Коронавирус
Газета.RuЧисло зрителей на спортивных соревнованиях в Москве увеличат до 50%
Число зрителей на спортивных соревнованиях в Москве увеличат до 50%. Об этом сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина.
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Транспорт
В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах
RT на русском вчера в 12:23
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Авто
Компания Kia назвала цены на новый седан Kia K5 2021 года
Недавно компания Kia назвала цены на новый K5 2021 года для рынка США, где недавно состоялась его премьера.
Tvoe-avto.com вчера в 15:19
Общество
Россия откроет международное авиасообщение в два этапа
Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и ПАО "Аэрофлот" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 04:42
Общество
Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября
RT на русском 07:02
Политика
Поправки о блокировке информации с оправданием экстремизма внесены в Госдуму
Члены думской комиссии по расследованию вмешательства в дела РФ извне внесли в Госдуму законопроект о блокировке информации с оправданием экстремизма и терроризма.
Российская газета 07:02
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил сложением полномочий депутатов и губернаторов от партии в связи с ситуацией с задержанием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
РИА Новости 05:56
Кино
Эрнест Клайн выпустит книгу «Второму игроку приготовиться» в ноябре
Американский писатель Эрнест Клайн опубликует свой новый роман "Первому игроку приготовиться" 24 ноября 2020 года.
Piter.tv 02:49
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
Политика
Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве чеченского блогера в Австрии
Иностранные спецслужбы, работающие против России, причастны к убийству блогера-чеченца в Австрии, считает глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
Газета.Ru 03:52
Футбол
Умер бывший спортивный директор ЦСКА и тренер сборной СССР Сальков
На 84-м году жизни скончался бывший спортивный директор ЦСКА Владимир Сальков. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Sport24.ru 06:12
Политика
Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru вчера в 08:34
Политика
Верховный суд прекратил дело по иску умершего экс-главы Чувашии
Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о восстановлении его в должности.
Интерфакс 04:05
Футбол
Прядкин: опыт возобновления РПЛ будет распространен на ФНЛ и ПФЛ
Опыт проведения в условиях санитарных норм Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) будет распространен на организацию чемпионатов Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
ТАСС Спорт 04:07
Происшествия
Звезда сериала «Хор» пропала без вести, ее сына нашли в лодке
Звезда сериала "Хор" Ная Ривера пропала без вести во время купания в озере. Предположительно, она могла утонуть.
Газета.Ru 05:47
Здоровье
В России заканчивается препарат для лечения онкологических заболеваний
В российских больницах заканчивается препарат винкристин для лечения онкологических заболеваний – к концу года пациенты могут остаться без лечения.
Фармацевтический вестник 05:00
Политика
Росфинмониторинг внёс журналиста Бабченко в список экстремистов
Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму, следует из данных на сайте РФМ.
RT на русском 07:03
Происшествия
Полиция проверит информацию о похищении мужчины в центре Екатеринбурга
Сотрудники полиции проверяют сообщение о похищении мужчины в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД.
РИА Новости 04:20
Экономика
ФАС признала Выксунский завод виновным в росте цен
ФАС признала Выксунский металлургический завод (ВМЗ), входящий в Объединенную металлургическую компанию Анатолия Седых, виновным в установлении монопольно высоких цен на железнодорожные цельнокатаные колеса (ЦКК) с апреля 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 14:22
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru 07 июля в 13:45
Футбол
ЦСКА договорился о покупке аргентинского нападающего
Московский ЦСКА договорился о переходе аргентинского нападающего Адольфо Гайча.
Российская газета 01:48
Энергетика
Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн
Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула российской компании «Газпром экспорт» $90 млн.
RT на русском 02:51
Общество
В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 16:21
Футбол
«Ротору» придется заменить почти половину футболистов
По словам гендиректора, почти 80% бюджета клуба составляет именно зарплата футболистов.
Кривое-зеркало.ру 05:43
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о планах добиться оправдательного приговора
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев намерен добиваться оправдательного приговора по делу о ДТП.
Известия вчера в 19:48
Происшествия
Петербургский врач отправится в колонию за изнасилование пациенток
В четверг, 9 июля, Ленинский районный суд Петербурга признал анестезиолога консультативно-диагностического центра «Ювента» Армена Оганесяна виновным в изнасиловании своих пациенток и насильственных действиях сексуального характера.
Форпост Северо-Запад 06:39
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07 июля в 07:12
Армия и оружие
Эрдоган выигрывает битву за нефть и газ Ливии
Все понимают, что нефти и природного газа Ливии на всех кураторов не хватит.
Pravda.Ru вчера в 06:37
Политика
Дмитрий Медведев: Мне пишут: «в экономике при вас была стабильность», но пенсионную реформу припоминают до сих пор
Круг вопросов, которыми занимается Совет Безопасности, очень широк.
Комсомольская правда 03:00
Происшествия
Мэр Сеула оставил похожую на завещание записку и пропал
Сеул, 9 июля 2020, 13:53 — REGNUM В Южной Корее ведутся поиски мэра столицы Сеула Пак Вон Суна, сообщает 9 июля агентство Yonhap.
REGNUM 06:53