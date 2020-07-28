Экономика
RuNews24.ruЧистая прибыль «Яндекса» во втором квартале упала на 67 %
Компания «Яндекс» отчиталась за два периода: за второй квартал и первое полугодие. По итогам второго квартала выручка от интернет-рекламы упала на 15 % и составила почти 25 миллиардов рублей.
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Общество
Библиотеки уберут из общего доступа книги с маркировкой "18+"
Согласно документу, из общего доступа в залах необходимо убрать книги, возрастная маркировка которых не позволяет их выдавать детям.
Интерфакс вчера в 13:06
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
Политика
Twitter заблокировал аккаунт сына Трампа за видео о коронавирусе
Twitter заблокировал учетную запись сына Дональда Трампа за распространение ложной и потенциально вредной информации о коронавирусе SARS-CoV-2.
Российская газета 19:21
Космос
В Японии за пару секунд до старта отменили пуск коммерческой ракеты
На космическом аэродроме Танэгасима, который находится в Японии, буквально за пару секунд до старта отменили пуск коммерческой ракеты МОМО.
Актуальные Новости 26 июля в 12:33
Экономика
Коронакризис: России грозит нищета (Handelsblatt, Германия) (Handelsblatt)
Пандемия коронавируса все сильнее отражается на экономике России.
ИноСМИ 17:30
Технологии
Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store
Дуров пояснил, как по его мнению влияет на пользователей продукции Apple 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store.
REGNUM 18:04
Общество
ЕСПЧ коммуницировал первые жалобы по московским протестам 2019 года
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приступил к рассмотрению первых 17 жалоб по итогам московских протестов 2019 года, сообщает правозащитная организация «Апология протеста».
Коммерсантъ 18:32
Хоккей
Александр Гулявцев покинул пост главного тренера хабаровского «Амура»
Как сообщили в пресс-службе хабаровского хоккейного клуба «Амур» Александр Гулявцев, занимавший должность главного тренера с начала прошлого года, покинул команду.
КП - Хабаровск 08:12
Авто
Mercedes-Benz в России отзывает свыше 1 тыс. автомобилей
Evo-rus.com 08:15
Армия и оружие
Великобритания представила истребитель «следующего» поколения
Королевские ВВС Великобритании показали ролик, демонстрирующий истребитель "следующего" поколения. Видеозапись опубликована в Twitter.
ПолитРоссия вчера в 01:36
Гаджеты
Qualcomm представила новую быструю зарядку Quick Charge 5
Новая быстрая зарядка получила название Quick Charge 5, а впервые ее реализуют в смартфоне от компании Xiaomi.
Astera 09:39
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в ограблении отеделения банка, расположенного на Большом проспекте Васильевского острова.
Lenta.ru 17:53
Общество
Онищенко посоветовал россиянам повременить с зарубежными поездками
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал россиян не торопиться с заграничными поездками, несмотря на открытие международного сообщения.
Известия 16:02
Кино
HBO снимет телесериал о создании вакцины от коронавируса
Телекомпания HBO планирует снять сериал о создании вакцины от коронавируса нового типа. Об этом информирует интернет-портал Deadline.
Инфорос 13:20
Футбол
В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА
ЦСКА презентовал выпуск нового шоу, в котором общаются куклы, изображающие вратаря армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.
RT на русском 14:18
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 18:51
Кино
Фильм Кончаловского вошел в программу Венецианского кинофестиваля
В основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля вошли 18 фильмов, в том числе историческая драма «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, пишет РИА Новости.
Псковское агентство информации 09:59
Происшествия
Две женщины избили сенатора и сдались полиции
В Мэдисоне, штат Висконсин (США) арестовали двух женщин, избивших сенатора, который снимал на видео протесты возле здания местного Капитолия.
Lenta.ru 17:30
Транспорт
В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима
Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
РИА Новости 11:40
Гаджеты
Xiaomi выпустила 10-долларовое быстрое зарядное устройство
Китайская компания Xiaomi выпустила зарядное устройство Xiaomi Mi Charger на 33 Вт, способное работать при напряжении 11 В и силе тока 3 А, сообщает Gizchina.
Live24 03:58
Общество
В Забайкальском крае одним министерством стало меньше
Правительство Забайкальского края реорганизовало министерство инвестиционного развития.
Байкал24 15:36
Культура
Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года
Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».
Lenta.ru 13:00
Политика
США допускают передачу своей вакцины от коронавируса другим странам
Власти Соединенных Штатов допускают, что будут снабжать своей вакциной от COVID-19 другие страны.
Газета.Ru 17:51
Политика
Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
RT на русском 12:46
Шоу-бизнес
Мать Тимати переживает за отношения сына с его 6-летней дочерью
Пока Тимати со своей матерью Симоной Юнусовой и дочкой Алисой проводят совместный отпуск, мать рэпера выложила в своем Instagram пост, в котором рассуждает об отношениях сына и Алисы в будущем.
RuNews24.ru 08:48
Здоровье
В Саратовской области заявили о росте числа внебольничных пневмоний
Число внебольничных пневмоний в Саратовской области в текущем году возросло в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что связано с циркуляцией коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
РИА Новости 13:03
Игры
Разработчики показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
В рамках презентации Xbox Games Showcase показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. При этом разработчики до сих пор не сообщают дату выхода игры.
Нева Спорт вчера в 02:16
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 19:56