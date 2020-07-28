Компания «Яндекс» отчиталась за два периода: за второй квартал и первое полугодие. По итогам второго квартала выручка от интернет-рекламы упала на 15 % и составила почти 25 миллиардов рублей.

Чистая прибыль «Яндекса» во втором квартале упала на 67 %

Политика Twitter заблокировал аккаунт сына Трампа за видео о коронавирусе Twitter заблокировал учетную запись сына Дональда Трампа за распространение ложной и потенциально вредной информации о коронавирусе SARS-CoV-2.

Технологии Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store Дуров пояснил, как по его мнению влияет на пользователей продукции Apple 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store. 142

Общество ЕСПЧ коммуницировал первые жалобы по московским протестам 2019 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приступил к рассмотрению первых 17 жалоб по итогам московских протестов 2019 года, сообщает правозащитная организация «Апология протеста».

Хоккей Александр Гулявцев покинул пост главного тренера хабаровского «Амура» Как сообщили в пресс-службе хабаровского хоккейного клуба «Амур» Александр Гулявцев, занимавший должность главного тренера с начала прошлого года, покинул команду.

Гаджеты Qualcomm представила новую быструю зарядку Quick Charge 5 Новая быстрая зарядка получила название Quick Charge 5, а впервые ее реализуют в смартфоне от компании Xiaomi. 4

Общество Онищенко посоветовал россиянам повременить с зарубежными поездками Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал россиян не торопиться с заграничными поездками, несмотря на открытие международного сообщения.

Футбол В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА ЦСКА презентовал выпуск нового шоу, в котором общаются куклы, изображающие вратаря армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.

Кино Фильм Кончаловского вошел в программу Венецианского кинофестиваля В основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля вошли 18 фильмов, в том числе историческая драма «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, пишет РИА Новости. 16

Происшествия Две женщины избили сенатора и сдались полиции В Мэдисоне, штат Висконсин (США) арестовали двух женщин, избивших сенатора, который снимал на видео протесты возле здания местного Капитолия.

Транспорт В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок". 486

Гаджеты Xiaomi выпустила 10-долларовое быстрое зарядное устройство Китайская компания Xiaomi выпустила зарядное устройство Xiaomi Mi Charger на 33 Вт, способное работать при напряжении 11 В и силе тока 3 А, сообщает Gizchina.

Культура Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец». 8

Шоу-бизнес Мать Тимати переживает за отношения сына с его 6-летней дочерью Пока Тимати со своей матерью Симоной Юнусовой и дочкой Алисой проводят совместный отпуск, мать рэпера выложила в своем Instagram пост, в котором рассуждает об отношениях сына и Алисы в будущем.

Здоровье В Саратовской области заявили о росте числа внебольничных пневмоний Число внебольничных пневмоний в Саратовской области в текущем году возросло в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что связано с циркуляцией коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Игры Разработчики показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 В рамках презентации Xbox Games Showcase показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. При этом разработчики до сих пор не сообщают дату выхода игры. 597