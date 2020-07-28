Экономика

РБКРБКРекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15%

Рекламная выручка «Яндекса», которая является основным источником дохода холдинга, во втором квартале сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 24,8 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
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«Яндекс» отчитался о снижении рекламной выручки на фоне пандемии

Forbes07:55

Выручка «Яндекса» не выросла во втором квартале

Коммерсантъ06:25

Выручка «Яндекса» во 2-м квартале осталась на уровне прошлого года

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Консолидированная выручка «Яндекса» во II квартале составила 41,4 млрд рублей

ТАСС06:28

Чистая квартальная прибыль «Яндекса» снизилась на 67%

REGNUM07:44

Акции «Яндекса» упали почти на 3% после выхода квартального отчета

РБК06:40

«Яндекс» отчитался о трёхкратном росте выручки от продаж устройств с «Алисой»

Rambler News Service06:05
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:33, Ашберн
Общество

Власти Саратовской области ужесточат масочный режим

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что в регионе необходимо ужесточить масочный режим, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:24
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
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Политика

Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
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Происшествия

Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа

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Шоу-бизнес

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Крутых трансферов в РПЛ можно не ждать? Пока большие клубы не готовы к новому лимиту

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Энергетика

Китай стал закупать значительно меньше российского газа

Объём закупок Китаем российского газа в первом полугодии 2020 года значительно сократился.
News.ru 12:14
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Происшествия

В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда

В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
Коммерсантъ 09:18
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Политика

В Киеве переименовали улицу Российскую

В Дарницком районе Киева переименовали улицу Российскую.
RT на русском 13:17
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Происшествия

В Петербурге мужчина ограбил отделение Сбербанка

В Санкт-Петербурге вооруженный мужчина напал на отделение Сбербанка. Об этом 28 июля сообщил телеканал «78».
Известия 13:10
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Экономика

Правительство России одобрило допэмиссию акций «Аэрофлота»

Правительство России одобрило дополнительный выпуск акций «Аэрофлота» с условием сохранения доли государства в авиакомпании не ниже 51,17%.
Известия 06:25
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Путешествия

В АТОР оценили спрос россиян на поездки в Турцию

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе оценила спрос россиян на поездки в Турцию.
RT на русском 15:28
Политика

Экс-депутат Рады назвал единственный способ достичь мира в Донбассе

Бывший депутат украинской Рады Спиридон Килинкаров заявил, что у Киева есть только один способ добиться мира в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 14:04
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Шоу-бизнес

Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей

Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова продемонстрировала подписчикам кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.
iReactor 07:45
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Шоу-бизнес

Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями

Джо и Софи начали встречаться четыре года назад, о помолвке пары стало известно в 2017 году.
Salt Mag 04:01
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Армия и оружие

Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининградской области

Польша побоялась размещать истребители пятого поколения F-35 Lightning II на базе в городе Мальборк, расположенном на расстоянии 80 километров от Калининградской области, и в Миньск-Мазовецком, находящемся недалеко от Белоруссии.
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Общество

Билл Гейтс раскритиковал систему диагностики коронавируса в США

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью телеканалу CNBC раскритиковал американскую систему тестирования коронавируса.
Газета.Ru 13:38
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Армия и оружие

МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»

МИД РФ ответил Вашингтону на претензии по ледоколу "Иван Папанин".
Газета.Ru 06:36
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Армия и оружие

Донецк предложил Киеву наладить прямой диалог для контроля перемирия

Напомним, вчера украинский политический эксперт Руслан Бизяев назвал перемирие в Донбассе, вступившее в силу с полуночи 27 июля, показухой для недовольных западных партнёров.
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Шоу-бизнес

Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак

Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости вчера в 09:28
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Происшествия

В Ингушетии расстреляли сотрудника Росгвардии

Неизвестные расстреляли сотрудника Росгвардии в Ингушетии. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 15:07
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Происшествия

СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру

Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства.
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Футбол

«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт

Московский "Спартак" предложил нападающему "Зенита" Александру Кокорину контракт на три года.
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Шоу-бизнес

Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
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Здоровье

Башкирия в пять раз увеличила закупку вакцин от пневмонии

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Игры

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Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года

Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».
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Кузьмин рассказал о мечте детства, которую исполнила Пугачева

Народный артист РФ Владимир Кузьмин заявил, что Алла Пугачёва ещё в 1984 году исполнила его давнюю мечту.
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Технологии

Дуров назвал семь негативных факторов политики App Store

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост, где перечислил семь причин, по которым политика Apple в отношении разработчиков приложений касается пользователей.
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Как работают Яндекс.Новости?
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