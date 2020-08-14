Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за I полугодие сократилась на 91%

Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за I полугодие 2020 года сократилась на 91% до 3.3 млрд руб. с 37.5 млрд руб. годом ранее.