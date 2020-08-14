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Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за I полугодие сократилась на 91%

Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за I полугодие 2020 года сократилась на 91% до 3.3 млрд руб. с 37.5 млрд руб. годом ранее.В источнике
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РБК

События недели на рынках: «Яндекс» и MSCI, Airbnb и IPO, АЛРОСА и золото

РБКвчера в 13:33
Интерфакс

«АЛРОСА» заявила об отсутствии условий для выплаты дивидендов за I полугодие

Интерфаксвчера в 04:53
Коммерсантъ

АЛРОСА не заплатит дивиденды за полгода

Коммерсантъвчера в 05:34
Росбалт

Чистая прибыль АК «АЛРОСА» в разы рухнула за полгода

Росбалтвчера в 05:37
ПРАЙМ

Чистая прибыль «Алросы» по МСФО в I полугодии упала в 11,3 раза

ПРАЙМвчера в 05:21
ТАСС

Акции «Алросы» на Мосбирже опускались на 2,7% после выхода финотчета

ТАССвчера в 04:55
Finam.Ru

«АЛРОСА» не планирует выплачивать промежуточные дивиденды за 1 полугодие

Finam.Ruвчера в 04:15

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
32CARS.ruвчера в 15:02
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Совбез ООН разрешил поставлять оружие в Иран

США неоднократно требовали продлить запрет на поставки оружия в Иран, который истекает 18 октября 2020 года в соответствии с условиями так называемой ядерной сделки Тегерана с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией.
Lenta.ru19:06
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Премьер-министр Белоруссии отказался общаться с рабочими МТЗ в Минске

Несколько тысяч сотрудников Минского тракторного завода направились на акцию протеста в центр города после того, как премьер-министр Белоруссии Сергей Румас отказался обсуждать с ними условия прекращения забастовки, сообщает ТАСС.
Газета.Ruвчера в 09:28
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В «Спартаке» назвали причину отсутствия Тедеско на матче с «Ахматом»

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов назвал причину отсутствия главного тренера команды Доменико Тедеско на матче второго тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом».
RT на русскомвчера в 13:01

Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко

«Не думаю, что мы по-прежнему можем называть Лукашенко легитимным, поскольку в Беларуси нет свободных демократических выборов», – заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью британскому телеканалу Sky News 13 августа.
Евразия.Экспертвчера в 03:03
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