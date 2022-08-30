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Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО составила 2,5 трлн рублей за I полугодие

Чистая прибыль компании «Газпром» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие составила 2,5 трлн руб.
Коммерсантъ
В конце июня 2022 года «Газпром» впервые с кризиса 1998 года полностью отказался от выплаты дивидендов.
Коммерсантъ
Сегодня, 30 августа, совет директоров «Газпрома» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за полугодие — 51 руб. на акцию.
Коммерсантъ
30 июня основной акционер компании в лице государства (50,23% акций) проголосовал против выплаты за 2021 год, тем самым отказавшись следовать рекомендации совета директоров.
Коммерсантъ

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