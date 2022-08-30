«Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1,2 тыс. украинских военнослужащих», — сообщили в ведомстве.
Военные Тайваня впервые открыли огонь по беспилотному летательному аппарату Народно-освободительной армии Китая (НОАК), приблизившемуся к острову со стороны подконтрольного тайваньским властям архипелага Цзиньмэнь.
Введение Евросоюзом полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам покажет, как Европа относится к гражданам России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, добавив, что лидеры ЕС "достали своим русофобским кудахтаньем".
Как пишет издание Haberler, Эрдоган сказал, что подобными действиями Афины бросили вызов Североатлантическому альянсу и партнерам, «усилив свое враждебное поведение», которое началось с преследования воздушного пространства Турции и турецких самолетов с использованием С-300.
Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер рассказал, что руководство ЦРУ не предоставляет президенту Соединенных Штатов Джозефу Байдену корректные данные о ситуации по Украине, передает РИА "Новости".