Как пишет издание Haberler, Эрдоган сказал, что подобными действиями Афины бросили вызов Североатлантическому альянсу и партнерам, «усилив свое враждебное поведение», которое началось с преследования воздушного пространства Турции и турецких самолетов с использованием С-300.