Контракт на поставку 13 новых высокоскоростных поездов Velaro, носящих в России название "Сапсан", был подписан между ОАО "РЖД" и компанией Siemens в июне 2019 года на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело, связанное со взрывом автобуса в Воронеже, в Главное следственное управление СК России для всестороннего и полного расследования, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.