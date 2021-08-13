«Сапсан» нового поколения запустят между Москвой и Петербургом в 2022 году

Контракт на поставку 13 новых высокоскоростных поездов Velaro, носящих в России название "Сапсан", был подписан между ОАО "РЖД" и компанией Siemens в июне 2019 года на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).