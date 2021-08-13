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Чистая прибыль «Газпрома» по РСБУ за 1 полугодие достигла рекордного уровня

Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ в первом полугодии 2021 года составила 718,311 млрд рублей, следует из отчетности компании.
Finam.Ru
За аналогичный период 2020 года у "Газпрома" был убыток в 253,869 млрд рублей.
Финмаркет
Выручка выросла на 46% - до 2,754 трлн рублей, валовая прибыль - в 2,2 раза - до 1,405 млрд рублей.
Финмаркет
Физический объем экспорта вырос на 15,3 процента, однако цена на газ в последние месяцы рекордно высокая.
Lenta.ru

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«Газпром» за полгода получил максимальную прибыль в истории
Smotrim.ru05:02
Прибыль «Газпрома» за первое полугодие 2021 года составила 718,31 миллиарда рублей
Lenta.ru05:57
Чистая прибыль «Газпрома» по РСБУ за 1 полугодие достигла рекордного уровня
Finam.Ru05:07
«Газпром» получил рекордную прибыль
News.ru07:02
Чистая прибыль головной компании «Газпрома» в 1-м полугодии составила максимальные 718,3 млрд руб
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«Газпром» в I полугодии получил 718,3 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ
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