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Чистая прибыль «Газпрома» по РСБУ за 1 полугодие достигла рекордного уровня

Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ в первом полугодии 2021 года составила 718,311 млрд рублей, следует из отчетности компании. Это является рекордным уровнем за всю историю деятельности компании.В источнике

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«Газпром» получил рекордную прибыль
News.ru07:02
Прибыль «Газпрома» за первое полугодие 2021 года составила 718,31 миллиарда рублей
Lenta.ru05:57
Чистая прибыль «Газпрома» по РСБУ за 1 полугодие достигла рекордного уровня
Finam.Ru05:07
«Газпром» за полгода получил максимальную прибыль в истории
Smotrim.ru05:02
Чистая прибыль головной компании «Газпрома» в 1-м полугодии составила максимальные 718,3 млрд руб
Финмаркет04:53
«Газпром» в I полугодии получил 718,3 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ
ТАСС04:45

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