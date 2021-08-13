Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ в первом полугодии 2021 года составила 718,311 млрд рублей, следует из отчетности компании. Это является рекордным уровнем за всю историю деятельности компании.В источнике
«Тяжело сказать, потому что пока не было никаких переговоров, но, конечно, у меня есть огромное желание принять участие в этом турнире» Напомним, что бой Андрея Корешкова и Сабаха Хомаси станет вторым по значимости событием турнира Bellator 264, который состоится 13 августа в Анкасвилле.
Ведущая ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева показала фото с олимпийским чемпионом Токио в соревнованиях по греко-римской борьбе и по совместительству украинским депутатом Жаном Беленюком.
Чтобы защитить сбережения, следует воспользоваться способом накопления денег в корзине из рубля, доллара, евро и фунта, заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов в беседе с агентством "Прайм".