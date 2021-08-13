Андрей Корешков: «Постараюсь выиграть зрелищно и безоговорочно»

«Тяжело сказать, потому что пока не было никаких переговоров, но, конечно, у меня есть огромное желание принять участие в этом турнире» Напомним, что бой Андрея Корешкова и Сабаха Хомаси станет вторым по значимости событием турнира Bellator 264, который состоится 13 августа в Анкасвилле.