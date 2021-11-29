Инфляция сильно беспокоит Банк России, жесткость в денежно-кредитной политике придется пока сохранить, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на встрече Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
В Кремле и правительстве РФ планируют отказаться от термина «QR-код» и придумывают новые названия для документа, с помощью которого россияне смогут посещать общественные места при введении ограничений из-за коронавируса.
Обнаруженная на двери одной из квартир многоэтажного жилого дома в подмосковной Коломне растяжка с гранатой РГД-5 оказалась муляжом, оцепление снято, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий семьи с двумя и более детьми от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже квартиры или дома, если они покупают на эти деньги новое жилье, передает РИА Новости.
Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи рекомендовал американцам прививаться бустерной дозой вакцины от коронавируса в связи с появлением в мире штамма "омикрон".