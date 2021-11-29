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Чистая прибыль «Газпрома» составила 1,55 триллиона рублей

Чистая прибыль «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), приходящаяся на акционеров, составила рекордные 1,55 триллиона рублей по итогам января-сентября.
Lenta.ru
Выручка от продаж выросла в 1,6 раза — до 6,7 триллиона рублей.
ПРАЙМ
Экспортная цена газа "Газпрома" для Европы по итогам января-сентября выросла в 1,9 раза в годовом выражении и составила 241 доллар за тысячу кубометров, следует из отчета компании.
ПРАЙМ
Заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов тогда отмечал, что финансовые итоги первого полугодия 2021 года стали рекордными для группы.
Коммерсантъ

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Чистая прибыль «Газпрома» составила 1,55 триллиона рублей
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