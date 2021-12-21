Та же ценовая конъюнктура на фоне сдерживания роста операционных затрат, достигнутого за счет применения оптимизационных мер, принятых в 2020 году, обеспечила двукратный по сравнению с прошлым годом рост EBITDA, добавил г-н Садыгов.