Будьте в Плюсе

Чистая прибыль «Газпрома» в 2022 году может превысить 2,5 трлн рублей

Чистая прибыль "Газпрома" про итогам 2021 года превысит 2 трлн рублей.
Finam.Ru
Та же ценовая конъюнктура на фоне сдерживания роста операционных затрат, достигнутого за счет применения оптимизационных мер, принятых в 2020 году, обеспечила двукратный по сравнению с прошлым годом рост EBITDA, добавил г-н Садыгов.
Finam.Ru
Удачные результаты в компании связывают с восстановлением рынков после пандемии и рекордными ценами на газ в Европе.
Коммерсантъ
Как сообщало ранее Delovoe.tv, совет директоров "Газпрома" утвердил инвестпрограмму-2022 объемом около 1,76 трлн руб.
Деловое.ТВ

Подробнее о событии

«Газпром нефть» выплатит дивиденды за 9 месяцев из расчета 40 рублей на акцию
ТАСС05:18
Итоговые дивиденды российских компаний в 2021г обновят исторические максимумы - ITI Capital
Финмаркетвчера в 11:15
«Газпром» ожидает рекордную выручку по итогам года
Коммерсантъвчера в 11:46
Чистая прибыль «Газпрома» в 2021 году достигнет максимума и превысит два триллиона рублей
РИА Новостивчера в 11:17
Зампред правления «Газпрома» Садыгов оценил перспективы концерна в 2021 году
Экономика сегоднявчера в 11:57
Общий объем дивидендных выплат «Газпрома» по итогам года может стать рекордным
Интерфаксвчера в 11:01
«Газпром» ожидает дивдоходность за 2021 год на уровне 13-15%, в 2022 году возможно увеличение дивидендов
Finam.Ruвчера в 11:51

Интересное

В Крыму уволен водитель автобуса, высадивший школьника в мороз

В Симферопольском районе Крыма уволен водитель рейсового автобуса, который в мороз в Добровской долине высадил ребенка льготной категории.
Российская газета04:32

Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра для личных автомобилей россиян

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного автомобильного транспорта.
Lenta.ru03:29

ФСБ задержала ректора Казанского университета Гафурова по делу об убийстве депутата

Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров задержан в ходе спецоперации сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по делу об убийстве депутата и бизнесмена Айдара Исрафилова, которое было совершено 28 августа 1999 года.
Lenta.ru03:35

Группа российских ученых завершила изучение омикрон-штамма коронавируса в ЮАР

Группа ученых из РФ завершила работу в ЮАР, где занималась изучением штамма "омикрон", следует из совместного заявления Минздрав ЮАР и Роспотребнадзора.
РИА Новости05:01

Песков назвал болезненной для Кадырова ситуацию с присвоением парку в Турции имени Дудаева

Россия уведомила Турцию, что не одобряет присвоение парку в одном из турецких городов имени первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохара Дудаева.
Lenta.ru05:13

Глава МИД Лавров: Россия не хочет войны, но будет жестко обеспечивать свою безопасность

Россия не хочет войны, но будет жестко обеспечивать свою безопасность, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости05:14

Компания Renault представила битопливную версию седана Renault Logan CNG для рынка России

Следуя растущему интересу клиентов к автомобилям на альтернативном топливе, компания Renault совместно с группой компаний «АТС» представляют версию седана Renault Logan с газобаллонной установкой.
Тарантас Ньюсвчера в 07:20

Полиция проводит проверку после инцидента с отцом Тепляковой и сотрудниками МГУ

Сотрудники столичной полиции начали проверку после инцидента между отцом девятилетней студентки Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Алисы Тепляковой и преподавателями вуза.
ТАСС04:55

Полиция составила протоколы на избивших фигуриста Соловьева

Столичная полиция составила административные протоколы за мелкое хулиганство на избивших в Москве олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева.
ТАССвчера в 15:35

RT назвал снятие телеканала RT DE со спутникового вещания в Европе неправомерным

Телеканал RT назвал неправомерными действия немецкого медиарегулятора, вынудившего оператора спутниковой связи снять RT DE с вещания в Европе, и выразил уверенность, что данное решение будет пересмотрено в судебном порядке.
РИА Новости04:30