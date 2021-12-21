Та же ценовая конъюнктура на фоне сдерживания роста операционных затрат, достигнутого за счет применения оптимизационных мер, принятых в 2020 году, обеспечила двукратный по сравнению с прошлым годом рост EBITDA, добавил г-н Садыгов.
Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров задержан в ходе спецоперации сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по делу об убийстве депутата и бизнесмена Айдара Исрафилова, которое было совершено 28 августа 1999 года.
Телеканал RT назвал неправомерными действия немецкого медиарегулятора, вынудившего оператора спутниковой связи снять RT DE с вещания в Европе, и выразил уверенность, что данное решение будет пересмотрено в судебном порядке.