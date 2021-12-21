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Чистая прибыль «Газпрома» в 2022 году может превысить 2,5 трлн рублей

Чистая прибыль "Газпрома" по итогам 2021 года достигнет рекордной величины, превысив 2 трлн рублей.
ТАСС
"Газпром" ожидает за полный 2021 год выручку свыше 8,2 трлн рублей, EBITDA 3,5 трлн рублей, чистую прибыль свыше 2 трлн рублей, заявил в интервью корпоративному журналу "Газпром" зампред правления концерна Фамил Садыгов.
Интерфакс
Объем капвложений по группе "Газпром" составит 1,9 трлн рублей, а свободный денежный поток превысит 1 трлн рублей, что больше объема выплаченных в 2021 году дивидендов.
ТАСС
"Газпром" допускает, что по итогам 2022 года дивиденды холдинга могут быть выше уровня 2021 года.
ТАСС

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