"Газпром" ожидает за полный 2021 год выручку свыше 8,2 трлн рублей, EBITDA 3,5 трлн рублей, чистую прибыль свыше 2 трлн рублей, заявил в интервью корпоративному журналу "Газпром" зампред правления концерна Фамил Садыгов.
Американский банк Goldman Sachs вновь ухудшил прогноз роста экономики США в связи с заявлением сенатора-демократа Джо Мэнчина о том, что он не поддержит предложенный президентом США Джо Байденом план расходов на $2 трлн.
В 2021 году в США произошёл рекордный всплеск иммиграции с незаконным пересечением южной границы с Мексикой, когда Джо Байден вступил в должность и ослабил ограничения, а также легальный всплеск иммиграции после того, как Дональд Трамп проиграл переизбрание.
Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила об открытии дополнительных 40 пунктов вакцинации от коронавируса на фоне роста заболеваемости в зимний период и для борьбы с распространением нового штамма «омикрон».