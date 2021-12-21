В 2021 году в США произошёл рекордный всплеск иммиграции с незаконным пересечением южной границы с Мексикой, когда Джо Байден вступил в должность и ослабил ограничения, а также легальный всплеск иммиграции после того, как Дональд Трамп проиграл переизбрание.