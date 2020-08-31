Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

Чистая прибыль «Газпрома» в I полугодии снизилась в 25 раз

"Газпром" за январь - июнь 2020 года получил 32,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, относящейся к акционерам, против 836,49 млрд рублей годом ранее, следует из материалов компании. Выручка "Газпрома" по итогам первого полугодия снизилась в 1,4 раза, до 1,9 трлн рублей.В источнике
С чего всё началось
«Газпром» смог с прибылью завершить первое полугодие
, несмотря на снижение объемов продаж газа в Европу на 20%, а средней цены — в 1,7 раза, до $136 за 1 тыс. кубометров.
Коммерсантъвчера в 07:32
Подробнее о событии
Ведомости

Прибыль «Газпрома» сократилась в 25 раз

Ведомости17:30
ТАСС

Чистая прибыль «Газпрома» в I полугодии снизилась в 25 раз

ТАССвчера в 04:02
Finam.Ru

«Газпром» подтвердил планы придерживаться обязательств по дивидендам

Finam.Ruвчера в 11:11
Коммерсантъ

«Газпром» удержался в прибыли

Коммерсантъвчера в 07:32
Lenta.ru

Прибыль «Газпрома» обвалилась в десятки раз

Lenta.ruвчера в 06:23
РБК

Полугодовая прибыль «Газпрома» упала в 25 раз

РБКвчера в 05:09
ПРАЙМ

«Газпром» отчитался: улучшает прогнозы по объемам экспорта и ждет «белых лебедей»

ПРАЙМвчера в 14:30

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой
REGNUMвчера в 09:24
51

Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который находится в Москве под арестом по делу об организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, отказался от досудебного соглашения со следствием.
Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием
Известиявчера в 07:41
245

Попова оценила возможность второй волны коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, отвечая на вопрос о возможности второй волны коронавируса, отметила, что надо быть готовыми к разным вариантам, при соблюдении правил изменений произойти не должно.
РИА Новостивчера в 14:23
148

Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новостивчера в 20:16
359

Главы МИД Польши и стран Прибалтики намеревались сорвать парад Победы

Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью изданию Rzeczpospolita рассказал, что в день парада Победы на Красной площади 24 июня этого года группой министров иностранных дел государств-лимитрофов планировалась некая «наступательная инициатива» на Донбассе и в Грузии.
Московский Комсомолецвчера в 11:32
5

Публичные слушания по строительству трёх церквей проведёт мэрия Читы

Мэрия Читы 11 сентября проведёт на спортбазе «Берёзка» общественные слушания по поводу выделения участков для строительства церквей на улице Ангарской, в Сосновом Бору и в военном городке за объездной трассой.
Чита.Рувчера в 21:32
28