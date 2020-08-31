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ТАСС
ТАСС

Чистая прибыль «Газпрома» в I полугодии снизилась в 25 раз

"Газпром" за январь - июнь 2020 года получил 32,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, относящейся к акционерам, против 836,49 млрд рублей годом ранее, следует из материалов компании. Выручка "Газпрома" по итогам первого полугодия снизилась в 1,4 раза, до 1,9 трлн рублей.В источнике
С чего всё началось
«Газпром» смог с прибылью завершить первое полугодие
, несмотря на снижение объемов продаж газа в Европу на 20%, а средней цены — в 1,7 раза, до $136 за 1 тыс. кубометров.
Коммерсантъ07:32
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Коммерсантъ

«Газпром» удержался в прибыли

Коммерсантъ07:32
Lenta.ru

Прибыль «Газпрома» обвалилась в десятки раз

Lenta.ru06:23
ПРАЙМ

Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в I полугодии упала в 19,3 раза

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РБК

Полугодовая прибыль «Газпрома» упала в 25 раз

РБК05:09
ТАСС

Чистая прибыль «Газпрома» в I полугодии снизилась в 25 раз

ТАСС04:02
Rambler News Service

«Газпром» объяснил резкое снижение прибыли в I полугодии

Rambler News Service04:18
Ведомости

Полугодовая прибыль «Газпрома» снизилась более чем в 25 раз

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В Севастополе отменят «драконовский режим» в школах

Вернуться в школу после недолгого пропуска в Севастополе можно будет по записке от родителей — врио губернатора Михаил Развожаев призвал пересмотреть решение об обязательном предоставлении справки от врача даже из-за однодневного пропуска занятий.
ForPost08:28
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
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Прокуратура Нидерландов еще не получила документов по делу MH17

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ИА Красная Весна06:24
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Главу католиков Белоруссии не пустили в страну без объяснения причин

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Коммерсантъ09:13
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Минобрнауки поручило вузам быть готовыми к введению ограничений

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости" "Обеспечить готовность возобновления ограничительных мероприятий в случае осложнения эпидемической ситуации", — говорится в тексте приказа.
REGNUM06:10
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