с чего всё началось

"Газпром" за январь - июнь 2020 года получил 32,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, относящейся к акционерам, против 836,49 млрд рублей годом ранее, следует из материалов компании. Выручка "Газпрома" по итогам первого полугодия снизилась в 1,4 раза, до 1,9 трлн рублей.

Чистая прибыль «Газпрома» в I полугодии снизилась в 25 раз

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Экономика Более 40% российских компаний не смогут заплатить налоги в бюджет Москва, 31 августа 2020, 13:53 — REGNUM В конце 2020 года не смогут выполнять в бюджет отложенные государством социальные платежи и налоги 40,54% компаний в России. 120

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Общество В России заработал механизм списания личных долгов без суда Клиенты банков и МФО при соблюдении ряда условий могут рассчитывать на списание кредитов без суда: для этого им нужно будет обратиться в многофункциональные центры (МФЦ) по месту жительства. 13

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