Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

Чистая прибыль «Газпрома» в I полугодии снизилась в 25 раз

Выручка "Газпрома" по итогам первого полугодия снизилась в 1,4 раза, до 1,9 трлн рублей. Прибыль, относящаяся к неконтролирующей доле участия, уменьшилась в 3,3 раза, и составила 12,54 млрд рублей. При этом прибыль газового холдинга за второй квартал снизилась вдвое, до 149,17 млрд рублей.В источнике
Подробнее о событии
Finam.Ru

«Газпром» подтвердил планы придерживаться обязательств по дивидендам

Finam.Ruвчера в 11:11
ПРАЙМ

«Газпром» намерен платить дивиденды даже при долге к EBITDA выше 2,5

ПРАЙМвчера в 11:53
Ридус

Прибыль «Газпрома» стремительно падает, но это не повлияет на дивиденды

Ридусвчера в 07:48
Агентство нефтегазовой информации

Вклад первого полугодия ПАО «Газпром» в дивидендную базу составил 216 млрд руб

Агентство нефтегазовой информациивчера в 04:41
ТАСС

Чистая прибыль «Газпрома» в I полугодии снизилась в 25 раз

ТАССвчера в 04:02

Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом
Ведомости00:42
358

В Туле участкового полиции задержали за изнасилование коллеги-капитана

Как сообщает тульский портал Myslo со ссылкой на несколько источников, 28 августа 31-летняя женщина-капитан, дознаватель отдела полиции Зареченский подала заявление об изнасиловании в СК.
Znak.com30 августа в 07:54
298

Детский Aston Martin DB5 стоит дороже Mercedes C-класса

Aston Martin DB5 Junior, созданный в коллаборации Aston Martin Little Car Company представляет собой электрическую версию самого культового автомобиля британского бренда в масштабе 2:3. Благодаря 3D модели оригинального DB5 маленькая модель является его точной копией с максимальной детализацией и достоверностью.
Top Gear Russiaвчера в 06:04

Немецкий политолог заявил об отсутствии Навального в клинике Charite

Владимир Сергиенко, политолог с украинскими корнями живущий в Германии, написал в своем телеграм-канале, что у него есть сведения о том, что российского оппозиционера Алексея Навального может не быть в клинике Charite Когда Алексея Навального доставили в клинику, там была установлена круглосуточная охрана.
Московский Комсомолецвчера в 15:36
153

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
54

Умер писатель Владислав Крапивин

Детский писатель Владислав Крапивин умер в Свердловской областной клинической больнице №1 утром 1 сентября, сообщила ТАСС его сноха, командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.
Коммерсантъ00:40
76