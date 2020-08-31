Чистая прибыль «Газпрома» в I полугодии снизилась в 25 раз
Выручка "Газпрома" по итогам первого полугодия снизилась в 1,4 раза, до 1,9 трлн рублей. Прибыль, относящаяся к неконтролирующей доле участия, уменьшилась в 3,3 раза, и составила 12,54 млрд рублей. При этом прибыль газового холдинга за второй квартал снизилась вдвое, до 149,17 млрд рублей.В источнике
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Вклад первого полугодия ПАО «Газпром» в дивидендную базу составил 216 млрд руб
Агентство нефтегазовой информациивчера в 04:41