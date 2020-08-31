Немецкий политолог заявил об отсутствии Навального в клинике Charite

Владимир Сергиенко, политолог с украинскими корнями живущий в Германии, написал в своем телеграм-канале, что у него есть сведения о том, что российского оппозиционера Алексея Навального может не быть в клинике Charite Когда Алексея Навального доставили в клинику, там была установлена круглосуточная охрана.