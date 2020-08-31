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ТАСС
ТАСС

Чистая прибыль «Газпрома» в I полугодии снизилась в 25 раз

"Газпром" за январь - июнь 2020 года получил 32,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, относящейся к акционерам, против 836,49 млрд рублей годом ранее, следует из материалов компании. Выручка "Газпрома" по итогам первого полугодия снизилась в 1,4 раза, до 1,9 трлн рублей.В источнике
С чего всё началось
«Газпром» смог с прибылью завершить первое полугодие
, несмотря на снижение объемов продаж газа в Европу на 20%, а средней цены — в 1,7 раза, до $136 за 1 тыс. кубометров.
Коммерсантъвчера в 07:32
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РБК

Полугодовая прибыль «Газпрома» упала в 25 раз

РБКвчера в 05:09
ПРАЙМ

Соотношение чистый долг/EBITDA «Газпрома» во II квартале выросло до 2,3 с 1,5

ПРАЙМвчера в 10:05
Коммерсантъ

«Газпром» удержался в прибыли

Коммерсантъвчера в 07:32
Lenta.ru

Прибыль «Газпрома» обвалилась в десятки раз

Lenta.ruвчера в 06:23
Ведомости

Прибыль «Газпрома» сократилась в 25 раз

Ведомости17:30
ТАСС

Чистая прибыль «Газпрома» в I полугодии снизилась в 25 раз

ТАССвчера в 04:02
Rambler News Service

«Газпром» объяснил резкое снижение прибыли в I полугодии

Rambler News Serviceвчера в 04:18

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
Известия01:55
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В России начал вещание канал «Мосфильм. Золотая коллекция»

Помимо классики "Мосфильма" зрители могут увидеть современное масштабное кино и блокбастеры, созданные при участии ВГТРК: "Легенда №17", "Т-34", "Салют-7", "Экипаж" - эти и другие актуальные проекты появятся в сетке нового телеканала.
ТАСС02:28
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Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой санкции против России

Лидер оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич заявил, что введенные против России санкции - это большая ошибка, которая привела к экономическим потерям для страны.
Российская газета23:11
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ЦБ отметил рост доли заемщиков, имеющих несколько кредитов

Более одного вида кредита имели 12,8 млн человек, на них приходилось 54% долга по банковским кредитам, указывает Банк России в докладе о тенденциях на рынке кредитования физлиц, подготовленном на основе данных бюро кредитных историй.
Российская газетавчера в 07:30
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Камил Гаджиев поручился организовать бой Широкова с арбитром Федотовым

Популярный футбольный эксперт, экс-арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов, который в последнее время регулярно взрывает новостную ленту яркими комментариями по поводу спорных эпизодов судейства в чемпионате страны, записал видеообращение, в котором вызвал Широкова на бой по правилам смешанных единоборств (ММА).
Газета.Ruвчера в 08:52
5

Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция "крайне обеспокоена" словами президента России Владимира Путина о возможности отправки российских правоохранителей в Белоруссию.
РИА Новостивчера в 03:42
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