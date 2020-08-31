Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

Чистая прибыль «Газпрома» в I полугодии снизилась в 25 раз

"Газпром" за январь - июнь 2020 года получил 32,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, относящейся к акционерам, против 836,49 млрд рублей годом ранее, следует из материалов компании. Выручка "Газпрома" по итогам первого полугодия снизилась в 1,4 раза, до 1,9 трлн рублей.В источнике
С чего всё началось
«Газпром» смог с прибылью завершить первое полугодие
, несмотря на снижение объемов продаж газа в Европу на 20%, а средней цены — в 1,7 раза, до $136 за 1 тыс. кубометров.
Коммерсантъ07:32
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Соотношение чистый долг/EBITDA «Газпрома» во II квартале выросло до 2,3 с 1,5

ПРАЙМ10:05
Коммерсантъ

«Газпром» удержался в прибыли

Коммерсантъ07:32
ТАСС

Чистая прибыль «Газпрома» в I полугодии снизилась в 25 раз

ТАСС04:02
Ведомости

Полугодовая прибыль «Газпрома» снизилась более чем в 25 раз

Ведомости06:08
РБК

Полугодовая прибыль «Газпрома» упала в 25 раз

РБК05:09
Lenta.ru

Прибыль «Газпрома» обвалилась в десятки раз

Lenta.ru06:23
Finam.Ru

«Газпром» продолжает придерживаться ранее озвученных планов по дивидендам

Finam.Ru03:34

В Липецкой области выросло число заболевших COVID-19

В связи с ростом числа заболевших коронавирусом жителям Липецкой области напоминают о рекомендациях по профилактике в связи с ростом количества выявленных случаев заражения COVID-19, сообщили в управлении здравоохранения Липецкой области.
В Липецкой области выросло число заболевших COVID-19
ГТРК Липецк07:50
4

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс29 августа в 14:11
331

Людям с больным сердцем дали рекомендации по занятиям спортом

По словам профессора Лондонского университета, специалиста по спортивной кардиологии и лечению наследственных сердечных заболеваний Санджая Шарма, при ожирении, диабете и повышенном давлении заниматься силовыми упражнениями следует минимум три раза в неделю.
Цензуры.Нет06:24
2

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
38

Минфин предложил снизить нагрузку на малых предпринимателей

Минфин России внес в правительство законопроект о сохранении фиксированных страховых взносов для индивидуальных предпринимателей в 2021 году на уровне 2020 года — 40,9 тыс. руб. Отказ от их индексации в 2021 году "позволит создать более комфортные условия для малых предпринимателей в условиях восстановления экономики от последствий пандемии", заявил глава ведомства Антон Силуанов.
РБК10:59
15