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ТАСС
ТАСС

Чистая прибыль «Газпрома» в I полугодии снизилась в 25 раз

"Газпром" за январь - июнь 2020 года получил 32,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, относящейся к акционерам, против 836,49 млрд рублей годом ранее, следует из материалов компании. Выручка "Газпрома" по итогам первого полугодия снизилась в 1,4 раза, до 1,9 трлн рублей.В источнике
С чего всё началось
«Газпром» смог с прибылью завершить первое полугодие
, несмотря на снижение объемов продаж газа в Европу на 20%, а средней цены — в 1,7 раза, до $136 за 1 тыс. кубометров.
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РБК

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