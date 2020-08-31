В 25 раз снизилась в I полугодии чистая прибыль «Газпрома»

РБК 16

«Газпром» опубликовал отчёт за первое полугодие 2020 года. Из документа следует, что чистая прибыль компании по МСФО составила 45,5 млрд рублей. Для сравнения — в 2029 году аналогичный период завершился с прибылью в 19,3 раза больше.