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ТАСС
ТАСС

Чистая прибыль «Газпрома» в I полугодии снизилась в 25 раз

"Газпром" за январь - июнь 2020 года получил 32,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, относящейся к акционерам, против 836,49 млрд рублей годом ранее, следует из материалов компании. Выручка "Газпрома" по итогам первого полугодия снизилась в 1,4 раза, до 1,9 трлн рублей.В источнике
С чего всё началось
«Газпром» смог с прибылью завершить первое полугодие
, несмотря на снижение объемов продаж газа в Европу на 20%, а средней цены — в 1,7 раза, до $136 за 1 тыс. кубометров.
Коммерсантъ07:32
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ТАСС

Чистая прибыль «Газпрома» в I полугодии снизилась в 25 раз

ТАСС04:02
Lenta.ru

Прибыль «Газпрома» обвалилась в десятки раз

Lenta.ru06:23
Ведомости

Полугодовая прибыль «Газпрома» снизилась более чем в 25 раз

Ведомости06:08
РБК

Полугодовая прибыль «Газпрома» упала в 25 раз

РБК05:09
Коммерсантъ

«Газпром» удержался в прибыли

Коммерсантъ07:32
ПРАЙМ

Средняя цена продаж «Газпрома» в Европу во II квартале составила $110,1 за тыс кубов газа

ПРАЙМ04:56
Rambler News Service

«Газпром» объяснил резкое снижение прибыли в I полугодии

Rambler News Service04:18

В офисе Зеленского прокомментировали заявление Фокина по Донбассу

Слова первого замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о предоставлении особого статуса региону и всеобщей амнистии не являются официальной позицией украинского государства, заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
В офисе Зеленского прокомментировали заявление Фокина по Донбассу
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Ведомости07:00
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Справка не нужна — записка «прокатит»

Напомним, на минувшей неделе директор департамента образования Севастополя Елена Богомолова сообщила, что пропустившим занятия школьникам записка от родителей больше не поможет, необходимо будет предъявить справку от врача.
Севастополь.ру06:40
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Interactive Brokers закрывает для россиян доступ на зарубежные рынки

Interactive Brokers закрывает для россиян доступ на зарубежные рынки Американский брокер Interactive Brokers (IB) после штрафа американского регулятора за некорректную борьбу с отмыванием денег начал серьезно ограничивать работу с российскими клиентами.
Коммерсантъ17:59

В Ferrari обратились к болельщикам за поддержкой

Команда из Маранелло переживает глубокий кризис, пожалуй, самый серьёзный в новейшей истории команды, но в Ferrari надеются, что несмотря ни на что, могут рассчитывать на поддержку преданных поклонников.
F1news.ru07:43