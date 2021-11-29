Будьте в Плюсе

Чистая прибыль Газпрома за III квартал составила 581,8 млрд руб

Чистая прибыль "Газпрома" за III квартал составила 582 млрд рублей, за девять месяцев компания заработала рекордные 1 550 млрд рублей, что уже выше, чем за любой завершенный календарный год в истории компании.
Российская газета
За отчетный период рост цен на европейском газовом рынке продолжился, что поддержало операционные и финансовые результаты компании.
Российская газета
"Очевидно, что в IV квартале цена наших поставок в Европу будет значительно выше, что позитивно скажется на результатах всего года", - добавил Садыгов.
ТАСС
В период с января по сентябрь дивидендная база корпорации составила 1 триллион 407 миллиардов рублей.
Экономика сегодня

Подробнее о событии

«Газпром» в 2021 году уже получил рекордную прибыль
Российская газета03:35
Чистая прибыль Газпрома за III квартал составила 581,8 млрд руб
Финансовая газета10:48
«Газпром» ожидает «впечатляющих» финансовых итогов года
ТВ Центр05:09
Садыгов: «Газпром» в третьем квартале снова достиг рекордных финансовых показателей
Деловое.ТВ03:41
«Газпром» прогнозирует дальнейший прирост финансовых показателей в четвертом квартале
Экономика сегодня11:02
«Газпром» ожидает «еще более впечатляющих» финансовых итогов в IV квартале
ТАСС03:27
Заместитель Председателя Правления «Газпрома» прокомментировал итоги финансовой деятельности 9 месяцев
T2402:51

Интересное

Около 200 судов ждут прохода через Керченский пролив, движение притормозилось из-за шторма

Порядка 200 судов, часть из которых находится на Черноморском побережье и часть - на Азовском, ожидают прохода через Керченский пролив, движение по которому притормозилось из-за шторма, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.
РИА Новости13:54

Том Холланд сыграет Человека-паука еще в трех фильмах

Продюсер Эми Паскаль, ответственная за последнюю трилогию "Человека-паука", заявила в интервью Fandango, что триквел "Вдали от дома" не станет последним фильмом про стенолаза с Томом Холландом в главной роли.
Российская газета14:23

Госдеп: российских дипломатов из США не высылают, речь не идет о мерах наказания

Российских дипломатов из США не высылают, Россия сможет восполнить число тех дипломатов, которым нужно будет покинуть страну, заявила на брифинге представитель госдепартамента Джалина Портер.
РИА Новости14:34

Глава НИЦ Гамалеи Гинцбург: вакцину против омикрон-штамма разработают через десять дней

Разработка новой версии вакцины против омикрон-штамма коронавируса займет не более десяти дней, еще 45-50 дней нужно на регуляторные процедуры, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости13:30