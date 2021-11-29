Чистая прибыль "Газпрома" за III квартал составила 582 млрд рублей, за девять месяцев компания заработала рекордные 1 550 млрд рублей, что уже выше, чем за любой завершенный календарный год в истории компании.
Порядка 200 судов, часть из которых находится на Черноморском побережье и часть - на Азовском, ожидают прохода через Керченский пролив, движение по которому притормозилось из-за шторма, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.
Продюсер Эми Паскаль, ответственная за последнюю трилогию "Человека-паука", заявила в интервью Fandango, что триквел "Вдали от дома" не станет последним фильмом про стенолаза с Томом Холландом в главной роли.
Разработка новой версии вакцины против омикрон-штамма коронавируса займет не более десяти дней, еще 45-50 дней нужно на регуляторные процедуры, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.