Экономика
Urbc.RuЧистая прибыль «Газпрома» за 2019 год по МСФО упала на 17%
Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2019 год снизилась на 17% по сравнению с предыдущим годом — до 1,203 трлн руб. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на ее официальном сайте.
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Вооруженные протестующие в Мичигане пошли на штурм Капитолия штата
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Депутат «Единой России» напал на общественного деятеля в Югре
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Стоит отметить, что в 2017 году компания Qwest уже представляла универсал на базе Tesla Model S. Для создания удлиненной задней части были изготовлены углепластиковые панели, а для того, чтобы обеспечить точную работу системы автопилотирования тюнеры обращались к инженерам Tesla.
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Матч ТВ вчера в 15:07
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TatCenter вчера в 17:00
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Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
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Известия 01:04
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Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
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«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
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В Испании задержан экс-депутат Госдумы России
Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:47
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ вчера в 15:33
Происшествия
Под Белгородом поезд сошел с рельсов
На станции Старый Оскол в Белгородской области в рельсов сошел пассажирский поезд.
Российская газета 09:07
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ТАСС 29 апреля в 17:01
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru вчера в 06:37
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В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Наука
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Армия и оружие
60 лет назад над Уралом сбили самолет американского шпиона
Ровно 60 лет назад в небе над Уралом советские военные сбили американский самолет-разведчик.
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Конкуренты Leroy Merlin возмутились продолжением работы ее магазинов
В соответствии с указами мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области работа большинства магазинов в столице и Подмосковье (за исключением продуктовых и т.д.) временно приостановлена.
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Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
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Нападающий «Динамо» Филипп перенес операцию в Германии
Немецкий нападающий "Динамо" раскритиковал русских девушек Хохлов отреагировал на слова Филиппа о грубом общении с игроками "Динамо" Филипп обвинил Хохлова в грубом обращении с игроками "Динамо"
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Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
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Lenta.ru вчера в 06:04
Политика
Объем транзита газа через Украину упал вдвое
31 января издание РБК со ссылкой на проект договора между «Газпромом» и «Нафтогазом» сообщило, что транзит российского газа через Украину с начала месяца подорожал на 2% и может обойтись более чем в $7 млрд за пять лет.
Известия 08:56
Общество
Режим самоизоляции отменили уже в 14 районах Красноярского края
Губернатор Красноярского края Александр Усс отменил режим всеобщей самоизоляции в 14 районах.
Московский Комсомолец вчера в 23:20