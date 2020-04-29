Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2019 год снизилась на 17% по сравнению с предыдущим годом — до 1,203 трлн руб. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на ее официальном сайте.

Чистая прибыль «Газпрома» за 2019 год по МСФО упала на 17%

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