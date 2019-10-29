Экономика
ТАССЧистая прибыль «Магнита» по МСФО за девять месяцев упала на 48,6%
EBITDA за отчетный период снизилась на 5,3% и достигла 63,09 млрд рублей. Маржа по EBITDA за девять месяцев составила 6,3% против 7,4% за тот же период годом ранее. В третьем квартале 2019 года чистая прибыль ретейлера сократилась на 57,3% в годовом выражении, до 3,25 млрд рублей.
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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг компании Магнит на уровне ruАA- и отозвал его
Коммерсантъ Краснодарвчера в 09:15
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