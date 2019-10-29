Экономика
Rambler News ServiceЧистая прибыль «Магнита» в III квартале сократилась на 57,3%
Выручка ритейлера в III квартале выросла на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 342,6 млрд руб. За отчетный период ритейлер открыл 613 магазинов, в 424 продуктовых магазинах и 214 магазинах "Магнит-косметик" была проведена реконструкция.
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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг компании Магнит на уровне ruАA- и отозвал его
Коммерсантъ Краснодарвчера в 09:15
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 07:00, Вашингтон
Общество
Дедовщину в российской армии объяснили
Проблема дедовщины в российской армии до сих пор существует, на казарменное насилие жалобы поступают постоянно.
Lenta.ru 05:12
Политика
В Кремле назвали условие достижения договоренностей по газу с Киевом
Вчера в Брюсселе состоялись очередные трехсторонние консультации по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией.
Российская газета 06:45
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Здоровье
Минздрав Украины сообщил о масштабах вспышки дифтерии
По всей Украине уже зафиксировано 20 случаев дифтерии, 18 из которых пришлись на октябрь.
ИА Новороссия 06:12
Политика
Кремль прокомментировал страх россиян перед произволом власти
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикации результатов социологического опроса, согласно которым боязнь произвола властей вошла в топ страхов россиян.
Московский Комсомолец 06:22
Политика
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
РИА Новости 06:41
Происшествия
Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом
Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.
ТАСС 05:44
Политика
На Украине заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным
10 октября Зеленский заявил, что встреча с российским коллегой рассматривается на международном уровне только в «нормандском формате», отметив, что двухсторонний формат пока невозможен.
Lenta.ru 05:47
Экономика
Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум
Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
Коммерсантъ вчера в 07:02
Политика
Зеленский сравнил Украину с Apple, начинающей свой путь в гараже
Глава "незалежной" возлагает большие надежды на инвестиционный форум, стартовавший в Мариуполе Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со всемирно известной компанией Apple.
SM News 06:05
Общество
Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов
Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
REGNUM вчера в 03:42
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Происшествия
В Башкирии пять человек отравились угарным газом
В Башкирии в городе Нефтекамск пять человек получили отравление угарным газом, один из них скончался.
RT на русском 04:40
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru 27 октября в 05:37
Происшествия
После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды
Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 03:37
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала жизнерадостное фото в Instagram
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, предположительно, борющейся с тяжелой болезнью, опубликовала жизнерадостный снимок в Сети.
ФАН вчера в 04:58
Шоу-бизнес
Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер вчера в 11:36
Происшествия
Россиянку, впавшую в кому на турецком курорте, доставят в Петербург
Российская газета 01:47
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Общество
Торговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь
Российские торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении и выдаче лицензий на реализацию алкоголя, пишет «Коммерсантъ».
РБК 04:02
Общество
Поперечный заявил, что его слова вырезали из «Вечернего Урганта»
Комик Данила Поперечный пришел на шоу "Вечерний Ургант", где рассказал о том, как появление на Первом канале спасает его от проблем с Центром Э. Эти слова были вырезаны из программы, сообщает сам комик в Twitter.
Газета.Ru 06:52
Политика
В Кремле прокомментировали разговор и.о. президента Алжира и Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нормальным разговор и.о. президента Алжира Абделькадера Бенсалаха и президента РФ Владимира Путина, в ходе которого Бенсалах заверил, что ситуация в Алжире находится под контролем.
РИА Новости 06:26
Хоккей
Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что является гражданином США
Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что помимо российского у него есть гражданство Соединенных Штатов.
Национальная служба новостей вчера в 13:59
Энергетика
Нефть для Белоруссии подорожает на $17,7 из-за налогового маневра
Нефть для белорусских НПЗ в 2020 году из-за проведения в России налогового маневра подорожает на $17,7 за т при мировой стоимости барреля $60, сообщила в интервью «СБ.Беларусь сегодня» заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.
РБК 05:33
Авто
Skoda представила новую Skoda Octavia
На старте продаж новую Skoda Octavia предложат в трех комплектациях: Active, Ambition и Style, к которым чуть позже присоединятся Octavia Scout и "заряженная" Octavia RS.
Автоновости дня 05:38
Армия и оружие
Афганские силовики ликвидировали более 50 талибов в ходе авиаудара
РИА Новости 27 октября в 03:30
Шоу-бизнес
Жена Дмитрия Хрусталева заменила Сашу Савельеву в «Фабрике»
Жена российского юмориста Дмитрия Хрусталева Мария Гончарук заменила Сашу Савельеву в группе "Фабрика".
Piter.tv 05:03