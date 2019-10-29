Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЧистая прибыль «Магнита» в III квартале сократилась на 57,3%

Выручка ритейлера в III квартале выросла на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 342,6 млрд руб. За отчетный период ритейлер открыл 613 магазинов, в 424 продуктовых магазинах и 214 магазинах "Магнит-косметик" была проведена реконструкция.
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«Магнит» пока еще отстает от X5 Retail Group по объему и темпам роста выручки

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Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 07:00, Вашингтон
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Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого

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Политика

На Украине заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным

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Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
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Зеленский сравнил Украину с Apple, начинающей свой путь в гараже

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Двое рабочих погибли из-за взрыва колеса на заводе в Петербурге

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Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
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Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
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Дочь Заворотнюк опубликовала жизнерадостное фото в Instagram

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Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
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Россиянку, впавшую в кому на турецком курорте, доставят в Петербург

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Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

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Российские торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении и выдаче лицензий на реализацию алкоголя, пишет «Коммерсантъ».
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Комик Данила Поперечный пришел на шоу "Вечерний Ургант", где рассказал о том, как появление на Первом канале спасает его от проблем с Центром Э. Эти слова были вырезаны из программы, сообщает сам комик в Twitter.
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Жена Дмитрия Хрусталева заменила Сашу Савельеву в «Фабрике»

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