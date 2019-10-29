Экономика
ТАССЧистая прибыль «Магнита» по МСФО за девять месяцев упала на 48,6%
EBITDA за отчетный период снизилась на 5,3% и достигла 63,09 млрд рублей. Маржа по EBITDA за девять месяцев составила 6,3% против 7,4% за тот же период годом ранее. В третьем квартале 2019 года чистая прибыль ретейлера сократилась на 57,3% в годовом выражении, до 3,25 млрд рублей.
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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг компании Магнит на уровне ruАA- и отозвал его
Коммерсантъ Краснодарвчера в 09:15
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 05:46, Вашингтон
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Бур зонда Insight на Марсе частично «вытолкнуло из грунта»
Бурильное оборудование зонда Insight неожиданно повело себя при проведении исследовательских работ на Марсе.
REGNUM вчера в 06:20
Происшествия
В Москве три человека погибли от передозировки наркотиками
В Москве в Басманном районе обнаружили мёртвыми двух мужчин и девушку, которые, по предварительным данным, скончались от передозировки наркотиками.
RT на русском 05:27
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Опубликовано видео с подозреваемым в каннибализме жителем Архангельска
Следственный комитет опубликовал видео с жителем Архангельской области, обвиняемом в трех убийствах и каннибализме.
РЕН ТВ 05:38
Политика
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Красная весна вчера в 13:04
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Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.
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В эфире у Соловьева подрались гости
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Газета.Ru 02:33
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В Башкирии пять человек отравились угарным газом
В Башкирии в городе Нефтекамск пять человек получили отравление угарным газом, один из них скончался.
RT на русском 04:40
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Авторы «Игры престолов» отказались снимать новые «Звездные войны»
Напомним, в мае 2019 года компания Disney заключила договор с Бэнниофом и Уайсом по работе над новым фильмом «Звездных войн».
RuNews24.ru 05:24
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Актёр Михаил Боярский в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщения о том, что ему якобы стало плохо на съёмках фильма «Гардемарины-4» в Севастополе.
RT на русском вчера в 08:24
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru вчера в 13:18
Наука
Износу зубов способствуют безалкогольные напитки
Британские исследователи заявили, что безалкогольные напитки становится не только причиной ожирения, но и износа зубов.
МедиаПоток вчера в 10:01
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС 27 октября в 18:07
Происшествия
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.
РБК 04:54
Экономика
Подсчитаны потери россиян из-за контрсанкций
Введенные Россией в 2014 году контрсанкции в отношении продовольственных товаров из ряда зарубежных стран приводят к дополнительным тратам граждан: каждый год россияне переплачивают 445 миллиардов рублей в ценах 2013 года.
Lenta.ru 05:14
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ИА Городские вести. Волгоград 27 октября в 09:51
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Взгляд.ру вчера в 12:31
Спорт
Ласицкене отдала подаренный Федерацией бокса автомобиль своему тренеру
Трёхкратная чемпионка мира по лёгкой атлетике Мария Ласицкене подарила автомобиль KIA Sportage своему тренеру Геннадию Габриляну, передаёт корреспондент News.ru.
News.ru 05:06
Происшествия
В Днепре на заводе прогремел мощный взрыв
В ведомстве отметили, что взрыв мог произойти из-за пылевоздушной смеси.
RuNews24.ru 02:07
Общество
Дедовщину в российской армии объяснили
Проблема дедовщины в российской армии до сих пор существует, на казарменное насилие жалобы поступают постоянно.
Lenta.ru 05:12
Экономика
Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах
60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.
РБК 27 октября в 02:47
Политика
Глава МИД Украины заявил о начале разведения сил в Золотом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что во вторник процесс разведения сил между украинскими силовиками и ополченцами начался в Золотом в Донбассе, на очереди Петровское.
РИА Новости 05:28
Наука
Женщинам оказалось труднее бросить курить, чем мужчинам
Ученые выяснили, что женщинам намного тяжелее отказаться от курения, чем мужчинам.
Волга-Медиа 05:39
Культура
Охлобыстин отобрал у КВН-щика из Бурятии роль в новом сериале на ТНТ
Информ Полис online вчера в 23:55
Общество
Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу
В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
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На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову
Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Molnet.ru 27 октября в 09:42
Общество
В рейтинге по уровню безработицы Ивановская область заняла 25 место
Ивановская область занимает в рейтинге 25-е место с уровнем безработицы 3,9%, что на 0,2 пункта лучше показателей прошлого года (число безработных на 100 открытых вакансий – 192).
IvanovoNews вчера в 03:55
Культура
Премьеру «Терминатора» в Лос-Анджелесе отменили из-за пожаров
Сегодня стало известно, что в Лос-Анджелесе отменили премьеру фильма «Терминатор: Темные судьбы».
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Наоми Осака снялась с Итогового чемпионата WTA
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