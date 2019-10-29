Экономика

Retailer.ruRetailer.ruЧистая прибыль «Магнита» в третьем квартале сократилась вдвое

Сопоставимые продажи сократились на 0,7% на фоне роста среднего чека на 2,8% и снижения трафика на 3,4%. За квартал «Магнит» открыл 613 магазинов (276 у дома, 1 супермаркет и 336 дрогери), доведя их общее количество к 30 сентября 2019 года до 20 497.
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«Магнит» пока еще отстает от X5 Retail Group по объему и темпам роста выручки

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Показатели рентабельности для «Магнита» важнее темпов роста

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«Магнит» в III квартале увеличил выручку на 10,5%, снизил чистую прибыль на 57,3%

Milknews.ru03:44
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Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

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Сотрудники Московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры; по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Еврокомиссия (ЕК) разочарована итогами трехсторонних консультаций по газу в формате РФ - ЕС - Украина, которые прошли в понедельник в Брюсселе.
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Минобороны опровергло обстрел российских военных полицейских в Сирии

«29 октября сего года при подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода "Дербисия" сирийско-турецкой границы рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
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«Пятый президент Украины Петр Порошенко должен взять на себя ответственность за призывы к убийству президента Владимира Зеленского, которые озвучила депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина».
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Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
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Армия и оружие

Англичанка нашла в саду кусок ядерного бомбардировщика

Англичанка из городка Брейлс обнаружила у себя в саду неизвестный желтый предмет, который появился там сразу после пролета над населенным пунктом, боевого самолета, сообщает агентство "Интерфакс".
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Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
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Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России и член Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался по поводу резонансной новости о том, что у форварда "Питтсбург Пингвинз" и сборной России Евгения Малкина есть гражданство США.
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Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным

Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
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Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии

Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.
RuNews24.ru вчера в 01:11
Общество

Эксперты предсказали рост социальных протестов в России

Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.
РБК вчера в 23:16
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Жителя Архангельска обвинили в каннибализме

Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
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Авиастроительный концерн «Сухой» на авиасалоне «МАКС-2019» представил новейшую разработку России истребитель СУ-57.
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Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР

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На Универсиаду-2023 выделят 40 млрд рублей из свердловского бюджета

Свердловская область потратит около 40 млрд рублей на строительство объектов для Универсиады-2023 в Екатеринбурге.
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Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека

Группа ученых из Университета Оксфорда (Великобритания) и Миннесоты (США) проанализировали влияние 15 различных групп продуктов питания на здоровье людей и окружающую среду.
РИА Новости 08:38
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Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей

Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.
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Лидер лейбористов заявил о поддержке досрочных выборов в Британии

Ранее Борис Джонсон три раза вносил законопроект о досрочных выборах, однако ни разу ему не удалось набрать необходимых двух третей голосов депутатов — в том числе и потому, что представители партии лейбористов уклонялись от голосования.
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Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
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Участник акции 27 июля Губайдулин объявлен в международный розыск

СК объявил в международный розыск и просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, который уехал из России, находясь под подпиской о невыезде.
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Российская газета вчера в 20:00
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В России могут вдвое сократить количество моногородов

Число моногородов в России может сократиться с 321 до 170.
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В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Донбасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле «с большим вниманием» следили за визитом президента Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, передает корреспондент РБК.
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Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений

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Материлась и пила: зрители пожаловались на «пьяный» концерт Наргиз

Посетители концерта Наргиз Закировой в Доме офицеров в Уссурийске пожаловались на поведение певицы на сцене.
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Политика

В Одессу прибыли четыре корабля НАТО

Ранее альянс сообщил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 октября посетит Одессу, в порт которой совершит заход постоянная противоминная группа в составе четырех кораблей.
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