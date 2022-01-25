Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. за первое полугодие 2021-2022 финансового года, завершившееся 31 декабря 2021 года, увеличилась на 34% и составила 39,27 миллиарда долларов, следует из отчета компании.
Зампред Совбеза отметил, что некоторые политики спекулируют на напряженности вокруг Украины, напомнив, как в американском сенате заявили о возможности ограниченного ядерного столкновения между РФ и Соединенными Штатами.
Министерство финансов разработало концепцию регулирования криптовалют в России, в которой предложило проводить операции с криптовалютой через российские банки, идентифицировать владельцев криптокошельков и разделить инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, сообщил РБК со ссылкой на документ и письмо министерства в адрес вице-премьера Дмитрия Чернышенко.