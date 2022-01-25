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Чистая прибыль Microsoft в первом полугодии 2021-2022 финансового года выросла на 34%

Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. за первое полугодие 2021-2022 финансового года, завершившееся 31 декабря 2021 года, увеличилась на 34% и составила 39,27 миллиарда долларов, следует из отчета компании.
ПРАЙМ
По данным отчета компании, выручка увеличилась на 20% по сравнению с предыдущим годом, в предыдущем квартале рост год к году составил почти 22%.
Forbes
Выручка подразделения Intelligent Cloud ("умное облако"), в которое входит облачный сервис Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, повысилась на 26% и достигла $18,3 млрд.
Финмаркет
Microsoft сообщила, что продажи лицензий на Windows выросли на 25% в четвертом квартале 2021 года.
Forbes

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