Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. за первое полугодие 2021-2022 финансового года, завершившееся 31 декабря 2021 года, увеличилась на 34% и составила 39,27 миллиарда долларов, следует из отчета компании.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что хотел бы официально обратиться к главам МИД стран ОБСЕ для разъяснения их понимания принципа неделимости безопасности, который заключается в том, что безопасность одного государства не должна обеспечиваться за счет безопасности другого.
Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 25-26 января.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) приостановило клинические исследования экспериментального перорального препарата против болезни Альцгеймера atuzaginstat компании Cortexyme, сообщает FirstWordPharma.
По данным издания Yahoo, потомки индейских племен, проживающие на побережье Северной Калифорнии, США, получили возможность восстановить часть своего наследия, включая древние секвойи в Гигантском лесу, расположенном на территории национального парка «Секвойя» в округе Туларе.