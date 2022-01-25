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Чистая прибыль Microsoft в первом полугодии 2021-2022 финансового года выросла на 34%

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Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. за первое полугодие 2021-2022 финансового года, завершившееся 31 декабря 2021 года, увеличилась на 34% и составила 39,27 миллиарда долларов, следует из отчета компании.
ПРАЙМ
Общая выручка составила $51,7 млрд, что на 20% больше, чем годом ранее, а чистая прибыль — $18,8 млрд (+21%), доход в пересчете на акцию — $2,48 (+21%).
Коммерсантъ
По данным отчета компании, выручка увеличилась на 20% по сравнению с предыдущим годом, в предыдущем квартале рост год к году составил почти 22%.
Forbes
Подразделение Productivity and Business Processes, которое, в частности, разрабатывает пакет приложений Office, увеличило выручку на 19% - до $15,9 млрд.
Финмаркет

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