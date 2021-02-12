КомпанияЧистая прибыль «Роснефти» по МСФО снизилась почти на 80% в 2020 годуЧистая прибыль «Роснефти» по МСФО в 2020 году снизилась на 79,1%, до 147 миллиардов рублей. При этом в четвертом квартале показатель вырос.В источникеBFM.ruОбщественная служба новостейИзвестияOilCapital.ruПРАЙМАК&МNeftegaz.ruГазета.RuLenta.ruExpert.ruПодробнее о событииПромсвязьбанк рекомендует покупать акции Роснефти с целью 578 рубФинмаркет11:25«Роснефть» отчиталась о росте выручки на фоне ее падения у мировых конкурентовГазета.Ru07:59Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в 2020 году достигла 147 млрд рубТАСС07:27«Роснефть» получила рекордную прибыль вопреки пандемииПолит.ру07:31Чистая прибыль «Роснефти» в 2020 году упала почти на 80%Коммерсантъ07:39Котировки «Роснефти» пошли вверх после выхода сильного финотчетаИнтерфакс06:58«Роснефть» отчиталась о прибыли по МСФО за 2020 годПРАЙМ06:37Показать ещёОценить32КомментироватьПоделиться