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Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО снизилась почти на 80% в 2020 году

Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в 2020 году снизилась на 79,1%, до 147 миллиардов рублей. При этом в четвертом квартале показатель вырос.В источнике
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