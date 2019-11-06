Чистая прибыль компании "Роснефть", относящаяся к акционерам компании, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2019 года выросла на 25%, до 550 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО за девять месяцев выросла на 25%

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