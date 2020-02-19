Финансы

ПРАЙМПРАЙМЧистая прибыль «Роснефти» по РСБУ в 2019 году снизилась на 13,9%

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Чистая прибыль "Роснефти" по РСБУ в 2019 году снизилась на 13,9% по сравнению с 2018 годом, до 396,5 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.
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«Роснефть» снизила долговую нагрузку в 2019 году на 15,6%

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Чистая прибыль «Роснефти» по РСБУ в 2019 году снизилась на 13,9%

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