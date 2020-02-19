Чистая прибыль "Роснефти" по РСБУ в 2019 году снизилась на 13,9% по сравнению с 2018 годом, до 396,5 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.

Чистая прибыль «Роснефти» по РСБУ в 2019 году снизилась на 13,9%

Происшествия При стрельбе в немецком городе Ханау погибли восемь человек Восемь человек погибли и пятеро получили тяжелые ранения при стрельбе в городе Ханау в немецкой земле Гессен, сообщили в полиции.

Экономика В Минвостокразвития оценили новые льготы в Арктике После запуска работы налоговых льгот в Арктике планируется запуск девяти крупных проектов с объемом инвестиций 15 триллионов рублей, сообщил замглавы министерства Александр Крутиков на международной конференции "Арктика-2020".

Шоу-бизнес Дочь Спилберга решила стать порнозвездой Впервые Микаэла поделилась новостями о желании стать порнозвездой в социальных сетях в начале февраля.

Футбол Мануэл Фернандеш отсудил у «Локомотива» 11 млн рублей Решение суда было вынесено в пользу португальца и обязало «Локомотив» выплатить Фернандешу 11 млн рублей плюс 5% инфляции, а также около € 5000 в качестве судебных издержек.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл прекратят королевские обязанности с апреля Позднее в Букингемском дворце сообщили, что с весны 2020 года Гарри и Меган перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе, не уточнив даты.

Политика Комитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции.

Общество Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.

Происшествия Экс-премьер Малайзии рассказал о версиях исчезновения MH370 Ранее бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт заявил, что руководство Малайзии с самого начала считало, что пилот следовавшего рейсом MH370 и пропавшего в марте 2014 года малайзийского лайнера совершил самоубийство, приведшее к массовой гибели людей.

Происшествия Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".

Автоспорт Валттери Боттас показал лучшее время в утренних тестах Формулы 1 На трассе «Каталунья» в Барселоне завершилась утренняя сессия первого дня тестов Формулы 1. По итогам четырехчасовых заездов быстрейшим стал Валттери Боттас на Mercedes.

Здоровье В Китае сообщили о повторном коронавирусе у вылечившихся Глава медицинской группы по лечению коронавируса в Ухане, профессор Чжао Цзяньпин раскрыл тревожные результаты о несовершенстве тестирования на COVID-19.

Футбол Венгер предложил изменить правило определения офсайда Бывший главный тренер «Арсенала», а ныне руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер предложил изменить правило, определяющее офсайд.

Авто Lada Granta получила более мощный двигатель Тольяттинская компания "Супер-Авто" (дочернее предприятие АвтоВАЗа) объявила о начале приёма заказов на автомобили семейства Lada Granta с 16-клапанным двигателем рабочим объёмом 1,8 литра.

Происшествия В Магадане самолет ударился о землю при взлете Самолет в Магадане в четверг утром совершил экстренную посадку на аэродроме при взлете, так как не смог набрать высоту.

Политика Украина ожидает повышения статуса в НАТО до «партнера» В октябре статус Украины в НАТО может быть повышен до партнера с расширенными возможностями, сообщил глава Минобороны страны Андрей Загороднюк.