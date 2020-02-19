Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в 2019 году выросла на 29% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 708 миллиардов рублей, говорится в материалах компании. EBITDA за год выросла на 1,2%, до 2,105 триллиона рублей.

Чистая прибыль «Роснефти» в 2019 году по МСФО выросла на 29%

Фигурное катание Агент Аделины Сотниковой рассказала о серьезной операции спортсменки Мария Шашина, агент первой в истории российского фигурного катания олимпийской чемпионки в женском одиночном разряде, рассказала о самочувствии 23-летней Аделины Сотниковой, которая находится в отделении нейрохирургии городской клинической больницы N67 им. Л. А. Ворохобова.

Экономика Правительство отказалось от введения налога на попутный нефтяной газ Борисов отказался поддержать идею Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа, которая в прошлом году вызвала резкую критику в отрасли.

Политика Россия затребовала срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату Россия запросила устроить внеочередное заседание Комитета ООН по сношениям после того, как комиссия ООН по разоружению по запросу Москвы перенесла на другой день заседание из-за невыдачи визы США главе российской делегации Константину Воронцову.

Спорт Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.

Общество Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.

Музыка В Лондоне вручили музыкальную премию Brit Awards На стадионе O2 в Лондоне 18 февраля прошла ежегодная церемония вручения музыкальной премии Brit Awards, которую называют британским аналогом американской «Грэмми».

Общество Майора Минобороны посадили за вымогательство денег за скафандр для МКС Сотрудники ФСБ задержали майора 12 ноября 2018 года после заявления о вымогательстве денег представителя Научно-производственного предприятия «Звезда» имени академика Гая Северина, которое выпускает скафандры серии «Орлан-МКС» для исследований в открытом космосе, а также занимается ремонтом и установкой оборудования на МКС.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.

Здоровье Из-за гриппа и ОРВИ в Петербурге на карантин ушли более ста классов С 10 февраля по 16 февраля заболеваемость гриппом и ОРВи превысила уровень недельного эпидемического порога на 10,4%. Чаще всего заболевают дети до 17 лет включительно, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.

Политика Пекин прокомментировал меры России по ограничению въезда китайцам Введенные Россией ограничения на въезд гражданам Китая являются временными и обусловлены национальными интересами страны на фоне распространения коронавируса.

Общество Милашина потребовала от Бастрыкина расследовать ее избиение Нападение на Елену Милашину и Марину Дубровину должен расследовать Следственный комитет России, а не МВД, поскольку инцидент связан с профессиональной деятельностью журналиста, процитировала 18 февраля "Новая газета" на своем сайте требование, описанное Милашиной в ее заявлении на имя главы российского Следкома Александра Бастрыкина.

Технологии Mail.ru Group запустит персональный видеосервис Mail.ru Group запускает рекомендательный видеосервис «Смотри Mail.ru». Уже сейчас его можно найти в системе «Пульс», пишет «Коммерсантъ».

Общество В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.