Экономика

ПРАЙМПРАЙМЧистая прибыль «Роснефти» в 2019 году по МСФО выросла на 29%

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Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в 2019 году выросла на 29% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 708 миллиардов рублей, говорится в материалах компании. EBITDA за год выросла на 1,2%, до 2,105 триллиона рублей.
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Чистая прибыль «Роснефти» упала за квартал почти на треть

Росбалт03:23

Чистая прибыль «Роснефти» в 2019 году по МСФО выросла на 29%

ПРАЙМ02:58
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Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
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Правительство национального согласия (ПНС) Ливии объявило о приостановке своего участия в переговорах по военным вопросам в Женеве.
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Оксана Самойлова родила долгожданного сына

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Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг заявил в интервью РИА Новости, что считает все произошедшее с ним "подставой" спецслужб Норвегии.
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Пекин прокомментировал меры России по ограничению въезда китайцам

Введенные Россией ограничения на въезд гражданам Китая являются временными и обусловлены национальными интересами страны на фоне распространения коронавируса.
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Нападение на Елену Милашину и Марину Дубровину должен расследовать Следственный комитет России, а не МВД, поскольку инцидент связан с профессиональной деятельностью журналиста, процитировала 18 февраля "Новая газета" на своем сайте требование, описанное Милашиной в ее заявлении на имя главы российского Следкома Александра Бастрыкина.
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Стало известно, почему Бен Аффлек отказался от роли Бэтмена

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