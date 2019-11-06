Экономика
Lenta.ruЧистая прибыль «Роснефти» в 2019 году выросла на 25 процентов
Чистая прибыль «Роснефти», относящаяся к акционерам (чистая прибыль за вычетом доли неконтролирующих акционеров), за девять месяцев 2019 года выросла на 25 процентов в годовом выражении и составила 550 миллиардов рублей.
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Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
Хоккей
Молодежная сборная России выиграла первый матч Суперсерии в Канаде
Общество
Умер критик и литературовед Лев Аннинский
Происшествия
Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
Политика
Песков подтвердил просьбу о помиловании норвежца Берга
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что осужденный за шпионаж за российскими подлодкам гражданин Норвегии Фруде Берг обратился с ходатайством о помиловании на имя российского лидера Владимира Путина.
Общество
В расстреле солдат в Забайкалье активисты обвинили компьютерные игры
Активисты организаций «Комитет солдатских матерей России» и «Офицеры России» обвинили в расстреле солдат в Забайкалье компьютерные игры и тлетворное влияние интернета.
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ
Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Игры
Red Dead Redemption 2 на ПК выйдет с урезанной графикой
Экономика
ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей
Центральный банк России назначил штраф Сбербанку за неподключение к системе быстрых платежей (СБП), заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Совете Федерации.
Политика
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
Футбол
Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины
Политика
Медведев уволил куратора мусорной реформы в Минприроды
Премьер Дмитрий Медведев снял с должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, свидетельствует распоряжение правительства.
Общество
Сбербанк подсчитал средний размер чаевых россиян в ресторанах и кафе
В среднем посетители кафе и ресторанов всех ценовых сегментов в период с марта по сентябрь 2019 года оставляли чаевые на сумму в размере 7,5% от счета.
Экономика
«Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%
Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".
Космос
Тайна спутников Сатурна. Ученые готовят миссию к мирам с океанами
Фигурное катание
Загитова объяснила, почему до этапов «Гран-при» не принимала участия в предсезонных турнирах
Авто
Представлен 900-сильный электрический Ford Mustang
О запуске Mustang Lithium в серию речи не идет — прототип позиционируется Ford в качестве платформы, предназначенной, в частности, для тестирования технологий для электрических машин.
Общество
Песков: некоторые фильмы о заложниках террористов искажают правду
Авторы некоторых фильмов о трагедиях с заложниками искажают действительность, это показали результаты проверок.
Политика
МИД РФ не поддерживает лишение Deutsche Welle аккредитации
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посчитала сообщения DW нарушением законов России.
Происшествия
СК объявил в международный розыск топ-менеджера ОДК Коршунова
Следственный комитет России объявил в международный розыск и попросил Басманный суд заочно арестовать задержанного в Италии топ-менеджера «Объединённой двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова.
Кино
Россияне увидят «Темные начала» 5 ноября
«Темные начала» – долгожданная сериальная экранизация богоборческого фэнтези Филипа Пулмана о приключениях подростка-сироты Лиры Белаквы в мире альтернативной Англии, где частица души человека персонифицирована в виде животного – деймона.
Общество
Более 75% россиян не откладывают деньги на пенсию
Большинство (75,5%) россиян из крупных городов не откладывают деньги на пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка, результаты которого приводит РБК.
Кино
Съемки новых «Фантастических тварей» перенесли
Происшествия
Михаила Светова вызвали на допрос в СК
Член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов вызван на допрос в Следственный комитет, заявил ТАСС в среду председатель организации Сергей Бойко.
Армия и оружие
Разведение сил в Петровском снова сорвалось
Комментируя в который раз сорванное разведение сил, в Донецке отметили, что украинский президент Владимир Зеленский неоднократно выражал свою приверженность скорейшему разрешению кризиса, однако командование, а также националисты, регулярно саботируют его приказы.
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве 16-летней девушки в Адыгее
Подозреваемый в убийстве 16-летней учащейся лицея в Майкопе, исчезнувшей накануне последнего звонка в мае этого года, арестован, сообщил журналистам руководитель следственного управления СК РФ по Адыгее Александр Глущенко.
Политика
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».