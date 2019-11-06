Чистая прибыль «Роснефти», относящаяся к акционерам (чистая прибыль за вычетом доли неконтролирующих акционеров), за девять месяцев 2019 года выросла на 25 процентов в годовом выражении и составила 550 миллиардов рублей.

Чистая прибыль «Роснефти» в 2019 году выросла на 25 процентов

Политика Песков подтвердил просьбу о помиловании норвежца Берга Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что осужденный за шпионаж за российскими подлодкам гражданин Норвегии Фруде Берг обратился с ходатайством о помиловании на имя российского лидера Владимира Путина.

Происшествия Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

Экономика ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей Центральный банк России назначил штраф Сбербанку за неподключение к системе быстрых платежей (СБП), заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Совете Федерации.

Политика Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.

Политика Медведев уволил куратора мусорной реформы в Минприроды Премьер Дмитрий Медведев снял с должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, свидетельствует распоряжение правительства.

Общество Сбербанк подсчитал средний размер чаевых россиян в ресторанах и кафе В среднем посетители кафе и ресторанов всех ценовых сегментов в период с марта по сентябрь 2019 года оставляли чаевые на сумму в размере 7,5% от счета.

Экономика «Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30% Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".

Авто Представлен 900-сильный электрический Ford Mustang О запуске Mustang Lithium в серию речи не идет — прототип позиционируется Ford в качестве платформы, предназначенной, в частности, для тестирования технологий для электрических машин.

Политика МИД РФ не поддерживает лишение Deutsche Welle аккредитации Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посчитала сообщения DW нарушением законов России.

Происшествия СК объявил в международный розыск топ-менеджера ОДК Коршунова Следственный комитет России объявил в международный розыск и попросил Басманный суд заочно арестовать задержанного в Италии топ-менеджера «Объединённой двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова.

Кино Россияне увидят «Темные начала» 5 ноября «Темные начала» – долгожданная сериальная экранизация богоборческого фэнтези Филипа Пулмана о приключениях подростка-сироты Лиры Белаквы в мире альтернативной Англии, где частица души человека персонифицирована в виде животного – деймона.

Происшествия Михаила Светова вызвали на допрос в СК Член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов вызван на допрос в Следственный комитет, заявил ТАСС в среду председатель организации Сергей Бойко.

Армия и оружие Разведение сил в Петровском снова сорвалось Комментируя в который раз сорванное разведение сил, в Донецке отметили, что украинский президент Владимир Зеленский неоднократно выражал свою приверженность скорейшему разрешению кризиса, однако командование, а также националисты, регулярно саботируют его приказы.

Происшествия Суд арестовал подозреваемого в убийстве 16-летней девушки в Адыгее Подозреваемый в убийстве 16-летней учащейся лицея в Майкопе, исчезнувшей накануне последнего звонка в мае этого года, арестован, сообщил журналистам руководитель следственного управления СК РФ по Адыгее Александр Глущенко.