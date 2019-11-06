Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧистая прибыль «Роснефти» в 2019 году выросла на 25 процентов

Чистая прибыль «Роснефти», относящаяся к акционерам (чистая прибыль за вычетом доли неконтролирующих акционеров), за девять месяцев 2019 года выросла на 25 процентов в годовом выражении и составила 550 миллиардов рублей.
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