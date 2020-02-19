Экономика
КоммерсантъЧистая прибыль «Роснефти» в 2019 году выросла на 29%
Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в прошлом году выросла на 29% до 708 млрд руб. и обновила рекорд 2018 года (649 млрд руб.), сообщила компания. Выручка компании выросла на 5,3% до 8,67 трлн руб. Капзатраты «Роснефти» снизились на 8,8% до 854 млрд руб.
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Происшествия
Экс-министр здравоохранения Омской области найден мертвым
Экс-министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев погиб, проводится проверка.
Армия и оружие
В Одессу по неизвестным причинам прибыл американский военный самолет
Общество
Путин назвал свою зарплату не самой большой в стране
В ходе визита в Санкт-Петербург глава государства Владимир Путин рассказал местной жительнице о том, что зарплата президента не является самой большой в стране, передает ТАСС.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Армия и оружие
Лавров поддержал действия сирийской армии в Идлибе
Россия поддерживает сирийских военных в Идлибе в их операциях против террористов, заявил глава МИДа России Сергей Лавров.
Экономика
ЦБ назвал основной канал хищения денег с банковских карт
Основная часть украденных с банковских счетов денег похищена при осуществлении гражданами покупок в интернете, отмечает Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.
Игры
THQ Nordic запускает в разработку ремейк Gothic
Политика
США выделят $38 млн на развитие «демократических ценностей» на Украине
США планируют воспитать у молодёжи Украины чувство ответственности за европейское будущее страны и развить «демократические ценности».
Общество
Политолог назвал абсурдным решение о выплате РФ $50 млрд по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам компании ЮКОС.
Экономика
Поправки в бюджет Пенсионного фонда России внесены в Госдуму
Поправки в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля.
Политика
Володина насмешила идея трансляции заседаний в «места для размышлений»
Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмешили председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина своим предложением транслировать пленарные заседания ГД в "места для размышлений", чтобы парламентарии были в курсе повестки и могли немедленно вернуться в зал в случае необходимости присутствия на обсуждении важных вопросов.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Калмыкии
Шоу-бизнес
Поклонники Елены Сафоновой перестали ее узнавать
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила долгожданного сына
Супруга репера Джигана (Денис Александрович Устименко-Ванштейн) Оксана Самойлова накануне родила сына.
Киберспорт
Winstrike Team распустила состав по Dota 2
Российская киберспортивная организация Winstrike Team рассталась с составом по Dota 2. «По итогам ESL One Los Angeles 2020 CIS Open Qualifier было принято решение о дизбанде состава, включая тренера — Арсения ArsZeeqq Усова и менеджера — Марии Гуниной», — говорится в заявлении команды.
Общество
Голикова объяснила ограничения на въезд в Россию граждан Китая
Введение на территории России ограничения на въезд для граждан КНР обусловлено невозможностью обеспечивать карантин для тысяч человек, возможно зараженных коронавирусом.
Футбол
10 легионеров РПЛ, которые за последние пять лет подорожали больше всего
Ниже – 10 легионеров РПЛ, которые подорожали больше всего за последние пять лет по данным портала Transfermarkt.ru.
Армия и оружие
Ополченцы ЛНР и ВСУ обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе
Происшествия
Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
Происшествия
В Москве задержали семерых исламистов
ФСБ в Москве и Московской области задержала участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*.
Армия и оружие
Эрдоган заявил о готовности Турции начать операцию в Идлибе
Турецкая военная операция в сирийском Идлибе — вопрос времени, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Экономика
Украинский министр рассказал о технологическом отставании страны
Украинский министр экономики Тимофей Милованов сообщил, что государство существенно отстало от соседей в технологическом плане.
Политика
Путин освободил Суркова от должности помощника
Владислав Сурков покинул пост помощника президента РФ, соответствующий указ был опубликован на официальном сайте главы государства.
Наука
Античная микрофлора кишечника проливает свет на эволюцию человека
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке смс в пользу дочери на детском «Голосе»
По мнению Алсу, скандал вокруг накрутки голосов в пользу Микеллы разразился только из-за звездного статуса артистки.
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Футбол
Французский футболист, укусивший соперника за пенис, дисквалифицирован на 5 лет
Один из футболистов «Тервилля» начал разнимать противников, но игрок «Сотриха» в этот момент укусил заступившегося за пенис.