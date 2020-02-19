Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в прошлом году выросла на 29% до 708 млрд руб. и обновила рекорд 2018 года (649 млрд руб.), сообщила компания. Выручка компании выросла на 5,3% до 8,67 трлн руб. Капзатраты «Роснефти» снизились на 8,8% до 854 млрд руб.

Чистая прибыль «Роснефти» в 2019 году выросла на 29%

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